إطلاق مؤشر الشارقة للاستثمار لتوفير إحصاءات وتحليلات دقيقة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إطلاق مؤشر الشارقة للاستثمار، بهدف رصد المشهد الاستثماري في إمارة الشارقة، وتوفير بيانات وإحصاءات حول الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، إلى جانب تقديم تحليل دقيق للتدفقات الاستثمارية، وذلك من خلال موقع إلكتروني خاص بالمؤشر.

وطور المكتب المؤشر، بالتعاون مع شركة «ويفتك» العالمية للاستشارات والتكنولوجيا المتخصصة بتطوير قواعد البيانات وصناعة نظم إدارة المصفوفات الإلكترونية، حيث يستخدم المؤشر نظام تحديد المواقع «جي بي إس» على الخريطة، لتوفير بيانات شاملة حول الموقع المحدد في ما يتعلق بالشركات، التي تستثمر بالإمارة.

وأكد محمد المشرخ، المدير التنفيذي لـ(استثمر في الشارقة) أن مؤشر الاستثمار في الشارقة يمثل مصدراً ثرياً بالمعلومات المتعلقة بقطاعات الاستثمار والأسواق والاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تؤدي دوراً محورياً في توفير تحليلٍ دقيق للتوجهات الاستثمارية على المديين القصير والطويل.

ووفقاً لأحدث تقارير المكتب، فشهدت الشارقة في 2020 إنشاء 24 مشروعاً استثمارياً جديداً، بقيمة 808.6 ملايين درهم (220 مليون دولار) وفرت 1117 فرصة عمل جديدة.

ويمكن للراغبين الوصول إلى الموقع الرسمي لمؤشر الشارقة للاستثمار عبر الرابط : sharjahinvestmenttracker.ae وعلى الموقع الرسمي لـ(استثمر في الشارقة) ‏investinsharjah.ae.

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