5.4 مليارات تجارة دبي مع إندونيسيا

المصدر: (دبي- البيان)

استقبل أحمد مصبح المدير العام لجمارك دبي، حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا في الإمارات، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون المشترك، لدعم تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وإندونيسيا.

وقال مصبح: نحرص في جمارك دبي على تطوير التعاون والتنسيق مع سفارة جمهورية إندونيسيا في الإمارات، لتعزيز النمو في التجارة المتبادلة، وقد بلغت قيمة تجارة دبي مع إندونيسيا في العام 2020 نحو 5.4 مليارات درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 4.42 مليارات درهم، والصادرات بقيمة 600 مليون درهم، وإعادة التصدير بقيمة 380 مليون درهم، وشملت العديد من البضائع في مقدمتها المجوهرات والهواتف والأقمشة والألمنيوم.

وأضاف: تنطلق جمارك دبي في جهودها لتطوير العلاقات التجارية والجمركية مع جمهورية إندونيسيا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تعزيز النمو في تجارة دبي مع الدول الآسيوية، حيث تُعد إندونيسيا من الأسواق التجارية المتطورة بآسيا.

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