أسواق الأسهم تتماسك أمام جني الأرباح

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، أمام عمليات جني أرباح مستحقة، استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك، فيما واصل المستثمرون الأجانب، اقتناص الفرص، بعدما ضخوا ما يربو على 121 مليوناً كمحصلة شراء.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.42 %، إلى 2712.5 نقطة، بضغط هبوط أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.41 %، إلى 5674.67 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 756.7 مليون درهم، منها 210.96 ملايين في دبي، و545.8 مليوناً بأبوظبي. وجرى تداول 302.5 مليون سهم، موزعة بواقع 130.9 مليوناً في دبي، و171.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6168 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع العقار 0.25 %، مع هبوط «الاتحاد العقارية» 1.41 %، و«داماك» 2.15 %، فيما زاد «ديار» 0.33 %، و«إعمار للتطوير» 0.33 %. واستقر «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»، ونزل قطاع البنوك 0.6 %، مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.26 %، فيما استقر «دبي الإسلامي».

وتراجع قطاع الاستثمار 1.6 %، بضغط نزول «دبي للاستثمار» 0.6 %، و«سوق دبي المالي» 4.83 %، فيما زاد «شعاع كابيتال» 0.83 %، ونزل قطاع النقل 0.3 %.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط، مستقطباً 58.6 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 49.3 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 28.48 مليون درهم. وحقق «دبي للتأمين» أكبر ارتفاع، بنسبة 15 %، واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 54.14 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بهبوط قطاع البنوك 0.6 %، مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.93 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.2 %، فيما صعد «أبوظبي التجاري» 1.67 %، ونزل قطاع الاتصالات 0.9 %، مدفوعاً بهبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وانخفض قطاع الطاقة 0.2%.

ونما قطاع العقار 0.95 %، مع ارتفاع «الدار» 1.06 %، فيما هبط «رأس الخيمة العقارية» 1.19 %، وزاد قطاع الاستثمار 0.5 %، مع صعود «العالمية القابضة» 0.04 %، و«الواحة كابيتال»، فيما انخفض «إشراق» 0.93 %.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط بقيمة 184.7 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 114.8 مليون درهم، يليه «العالمية القابضة» 71 مليون درهم، وحقق «الشارقة للإسمنت»، أكبر ارتفاع، بنسبة 8.82 %، فيما كان «الخليج للمشاريع الطبية»، الأكثر انخفاضاً 4.83 %. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 75.36 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

المؤسسات

وعمدت المؤسسات نحو الشراء في السوقين، بصافي استثمار 45 مليون درهم، منها 6.5 ملايين في دبي، و38.38 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 45 مليون درهم، موزعة بواقع 6.5 ملايين بدبي، و38.38 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

★ تعقد شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» اجتماعاً لمجلس إدارتها الاثنين المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، ومقترح توزيع أرباح عن النصف الثاني من 2020.

★ أوصى مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي خلال اجتماعه أول من أمس، بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن عام 2020.

★ حققت شركة دبي للاستثمار صافي أرباح في عام 2020 بلغت 347.9 مليون درهم، مقابل 675.4 مليون درهم في 2019، بتراجع 47%.

★ أعلنت شركة شعاع كابيتال استقالة أبو بكر صديق الخوري من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 2 فبراير 2021.

★ ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» إلى 126.7 مليون درهم في 2020، مقابل 105.29 ملايين في 2019، وزادت الإيرادات أيضاً من 209.3 ملايين درهم إلى 240.9 مليون درهم.

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