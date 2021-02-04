فلاي دبي تسيّر رحلات إلى عاصمتي بيلاروسيا وسريلانكا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي أمس إطلاق رحلاتها إلى مينسك، عاصمة بيلاروسيا وكذلك استئناف رحلاتها إلى العاصمة السريلانكية كولومبو.

وستقوم الناقلة بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً بين مطار دبي ومطار مينسك الوطني اعتباراً من 20 فبراير. وستكون فلاي دبي أول شركة من دبي توفر رحلات مباشرة على هذا الخط.

ومع إضافة مينسك، ستوسع فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 70 وجهة. وهي تسعى إلى زيادة عملياتها بشكل مطرد، وقد أعلنت أخيراً عن بدء رحلاتها إلى عدد من الوجهات بما في ذلك كولومبو والدوحة وإسطنبول وجزر المالديف بالإضافة إلى وجهاتها الجديدة مثل غروزني ومالطا وسالزبورغ وتل أبيب.

وتبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من مطار دبي إلى مطار مينسك من 5500 درهم، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1800 درهم. أما أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مينسك إلى دبي فتبدأ من 1500 دولار أمريكي، وأسعار الدرجة السياحية من 390 دولاراً.

العاصمة السريلانكية

من ناحية أخرى، تستأنف فلاي دبي رحلاتها إلى العاصمة السريلانكية كولومبو بواقع رحلتين في الأسبوع. وتبدأ الرحلات إلى كولومبو اعتباراً من 17 فبراير مع بدء السلطات في سريلانكا في تخفيف القيود على السفر الدولي. وتبدأ باقات العطلات الشاطئية المتوفرة من عطلات «من فلاي دبي» من 2199 درهماً للشخص من دبي.

وتشغل فلاي دبي رحلاتها من مطار دبي إلى مطار كولمبو أيام الأربعاء والأحد، وستبدأ الرحلات اعتباراً من 17 فبراير. وتبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من مطار دبي إلى مطار كولمبو من 4000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1200 درهم. أما أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من كولمبو إلى دبي فتبدأ من 190000 روبية سريلانكية، وأسعار الدرجة السياحية من 54000 روبية سريلانكية.

72 وجهة

قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: تعتبر مينسك وجهة جديدة تنضم إلى شبكتنا وتعكس التزامنا بفتح الأسواق غير المخدومة. نحن الآن نشغّل رحلات إلى 72 وجهة، منها أكثر من 40 محطة لم تكن ترتبط في السابق برحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من شركات الطيران الوطنية.

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