أكشاك سفر دون تلامس لركاب «طيران الإمارات» في دبي

المصدر: دبي- البيان

طوّرت طيران الإمارات خدمة الإنجاز الذاتي لإجراءات السفر وتسليم الحقائب، التي كانت أطلقتها في سبتمبر الماضي في مطار دبي الدولي، لتصبح بدون تلامس.

وسيتمكن المسافرون من التحكم بالأجهزة الذاتية لتسليم الحقائب وعددها 32، وأكشاك إجراءات السفر الذاتية وعددها 16 باستخدام أجهزتهم الشخصية المحمولة من دون الحاجة إلى لمس الشاشات، ما يوفر تجربة آمنة ومريحة لهم في المطار.

وتتيح الأكشاك للعملاء إنهاء إجراءات السفر، واستخراج بطاقات الصعود إلى الطائرة واختيار مقاعدهم وتسليم الحقائب، وقد أضيفت خدمات جديدة تتيح للمسافرين دفع أثمان المشتريات الإضافية، مثل رسوم الأمتعة الزائدة، مباشرة من خلال الأكشاك.

تحسين تجربة السفر

وتعزز الأكشاك الواقعة في منطقة إجراءات سفر ركاب الدرجة السياحية في المبنى 3 بالقرب من الكاونترات، التي يديرها موظفو طيران الإمارات، ما يسهم في تقليل وقت انتظار العملاء، خلال فترات الذروة وتحسين تجربتهم في مطار دبي.

وتتوفر الخدمة حالياً للمسافرين إلى جميع وجهات الناقلة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين والهند وهونج كونج، بسبب المتطلبات الإضافية لهذه الدول، وسوف يتم تركيب مزيد من الأكشاك الذاتية في منطقة إجراءات السفر لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

ولم تدّخر طيران الإمارات أي جهد لتوفير رحلة ذكية بدون تلامس لعملائها. ويمكن للمسافرين أيضاً استخدام المسار البيومتري المتكامل للتنقل السلس عبر المطار. ويمكن لركاب طيران الإمارات، باستخدام أحدث التقنيات البيومترية القائمة على التعرف على الوجه، إنهاء إجراءات السفر، واستكمال إجراءات الجوازات والدخول إلى صالة طيران الإمارات، والصعود إلى الطائرات.

وتتواصل الخدمات الذكية بدون لمس على الطائرات مع قوائم الطعام الرقمية المتوفرة على تطبيق طيران الإمارات. وتتيح هذه الخدمة للعملاء الاطلاع على قائمة المأكولات والمشروبات على أجهزتهم المجمولة من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، كما تتوفر أيضاً على بوابة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi الخاصة بالناقلة، ولا يتطلب الاطلاع عليها شراء باقة واي فاي.

ويوفر تطبيق طيران الإمارات أيضاً للمسافرين إمكانية إنشاء قوائمهم الخاصة والاختيار من بين أكثر من 4500 قناة على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، ومن ثم تفعيلها على شاشاتهم الخاصة أثناء الرحلة. وسوف يتمكن العملاء خلال الأشهر المقبلة من التحكم بوظائف شاشات الفيديو الشخصية من خلال أجهزتهم المحمولة.

وتستخدم طيران الإمارات التكنولوجيا الذكية لضمان رحلة آمنة لعملائها، كما تواصل الاستثمار في المنتجات والخدمات لتوفر تجارب سفر لا مثيل لها، سواء على الأرض أم في الأجواء.

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