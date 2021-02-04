«آفاق الإسلامية للتمويل» تطلق بطاقة «رحلة الأمل»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «آفاق الإسلامية للتمويل»، بطاقة ائتمان بلاتينية جديدة تحمل اسم «رحلة الأمل»، وذلك تقديراً منها للإنجاز العالمي الذي حقّقته دولة الإمارات في استكشاف الفضاء الخارجي عبر «مسبار الأمل»، تلك المهمة التي أطلقتها دولة الإمارات في 19 يوليو الماضي لاستكشاف المريخ أول تحدٍّ لتقديم صورةٍ كاملة عن الغلاف الجوي للمريخ وطبقاته، مع وصول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر في وقتٍ لاحق من العام 2021.

بإطلاقها هذه البطاقة تكون« آفاق» أول جهة تطلق بطاقة ائتمان تحمل اسم مهمة الفضاء الإماراتية غير المسبوقة التي حقّقت إنجازاً عالمياً ولحظةً تاريخية للشعب والقيادة الرشيدة.

وأشاد راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل»، بالإنجاز العلمي الكبير لدولة الإمارات بإطلاق مسبار الأمل، والذي يعني الكثير بالنسبة لنا جميعاً أبناء دولة الإمارات، ولن تكتفي بطاقتنا الائتمانية البلاتينية الجديدة فقط بتذكير عملائنا الكرام بهذا الإنجاز والمفاخرة به، بل ستتم مكافأتهم بأكثر من طريقة.

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