268 شركة جديدة في «دبي للسلع»

المصدر: (أبوظبي - وام)

ارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، إلى 268 شركة خلال يناير 2021، وفقاً لأحدث أرقام السجل الوطني الاقتصادي.

وتعد هذه المرة الثانية التي يسجل فيها المركز رقماً قياسياً في عدد الشركات التي نجح باستقطابها للعمل، بعد الرقم القياسي الذي سجله عام 2020، حيث قفز عدد الشركات الجديدة إلى 2025 شركة.

وتأتي الإنجازات القياسية التي حققها المركز بهذا الخصوص، رغم الظروف التي فرضتها «كورونا»، والتي انعكست بآثارها السلبية على قطاع الأعمال في دول العالم.

وأطلق المركز منذ مارس الماضي، حزمة من المحفزات للشركات، سواء القائمة أو الجديدة، وهو ما شكل فرصة لا تعوض لهذه الشركات، التي تحمل جنسيات أكثر من 150 دولة.

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