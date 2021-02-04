تصرفات عقارات دبي تخترق الجائحة بـ175 ملياراً 2020

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر سوق دبي العقاري مستوى عالياً من المرونة والجاذبية في أوساط المستثمرين المحليين والدوليين خلال 2020، حيث تم تسجيل 51.414 تصرفاً عقارياً بقيمة تجاوزت 175 مليار درهم وفق تقرير التصرفات الكلية للعام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، محققاً بذلك نتائج إيجابية رغم التفشي العالمي لجائحة (كوفيد 19)، وما رافقها من إجراءات وتدابير احترازية.

وبلغت قيمة المبايعات العقارية 72.5 مليار درهم بواقع 35.423 تصرفاً وسجّلت الرهونات 12.958 تصرفاً بقيمة 87.7 ملياراً وسجّلت فيه الهبات 3.033 تصرفاً بـ15 ملياراً.

واستقطبت دبي 31.648 مستثمراً جديداً أبرموا 41.571 استثماراً بقيمة تجاوزت 73.2 مليار درهم.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة: «تؤكد البيانات متانة البيئة الاستثمارية للإمارة، وتكيّفها مع مختلف الظروف، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز قدرات القطاع العقاري في دبي. ويأتي الكشف عن نتائج التصرفات للعام المنصرم متناغماً من منطلق نهجنا الشفاف في إطلاع كافة الأطراف المعنية في السوق، وفي مقدمتهم المستثمرون من كافة الفئات، لمساعدتهم على تطوير خططهم الاستثمارية، والاستفادة من الأجواء الاستثمارية المواتية في الإمارة».

وأضاف أن «عدد التصرفات العقارية يكشف عن نجاح الحزم التحفيزية الحكومية، التي عززت جاذبية السوق العقاري ووفّرت الكثير من الفرص السانحة للمستثمرين من جهة، وللمطورين الذين حرصوا على مواصلة عمليات الإنشاءات وتسليم المشاريع في الأوقات المحددة من جهة أخرى».

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