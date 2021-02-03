«شيبا» التابعة لأجيليتي تفتتح مركزين لتلبية الطلبات في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت منصة «شيبا Shipa» التابعة لأجيليتي والمتخصصة في تقديم الحلول اللوجستية الرقمية وخدمات التجارة الإلكترونية، عن افتتاح مركزين متطورين لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية في دبي، لإدارة عمليات الشراء عبر الإنترنت وخدمات التوصيل للعملاء في الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين.

وسيمكن المركزان - من موقعيهما في المنطقة الحرة بجبل على ومجمع دبي للاستثمار - العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية من التوسع بسرعة للاستفادة من النمو الهائل في مبيعات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقع مركزا «شيبا» لتلبية الطلبات الإلكترونية في كل من المنطقة الحرة بجبل علي بمساحة 60,000 متر مربع وفي مجمع دبي للاستثمار بمساحة 20,000 متر مربع، ويقدمان معاً ما يقدر بألفي موضع تخزين و10,000 صندوق تخزيني ويمتازان بالخبرات التشغيلية والتكنولوجيات الحديثة التي توفرها أجيليتي، الشركة اللوجستية الرائدة عالمياً.

ويقدم المركزان خدمات التخزين للبضائع الخاضعة وغير الخاضعة للرسوم الجمركية؛ وخدمات مراقبة وتجديد المخزون للبضائع الواردة جواً وبحراً وإدارة عمليات الاستلام، وخدمات التخزين، والتعبئة وإدارة المرتجعات مع إمكانية الربط والمحاكاة مع أنظمة التشغيل والتطبيقات التابعة للعملاء ومزودي خدمات النقل والشحن الدولي وشركات التوصيل المحلي.

كما تشمل خدمات القيمة المضافة التي تقدمها «شيبا»؛ الحلول الرقمية لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية والتي يمكن تطويرها لتناسب كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. تتضمن هذه الحلول إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.2 مليون متر مربع من المستودعات، وخدمات الوساطة الجمركية، وخدمات النقل السريع للبضائع الخاضعة للرسوم الجمركية، وخدمات التوصيل للميل الأخير التي تقدمها «شيبا» للتوصيل عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتضمن خيارات الدفع نقداً أو من خلال البطاقات عند التسليم، أو الدفع المسبق عبر الإنترنت.

ويستخدم كلا المرفقين أنظمة رائدة في إدارة المستودعات، ويلتزم كلاهما بمعايير الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة، ويوفران خدمات التخزين ذات التحكم الحراري بنظامي الأرفف والصناديق التخزينية. ويقدم مركز المنطقة الحرة في جبل علي مرافق لتخزين البضائع الخاضعة وغير الخاضعة للرسوم الجمركية لخدمة تجار التجزئة ذوي المتطلبات اللوجستية الإقليمية.

جدير بالذكر، أن جائحة كوفيد 19 قد سرَّعت من نمو المبيعات عبر الإنترنت والتحول من عمليات الشراء التقليدية إلى التجارة الرقمية وفي منطقة الشرق الأوسط. وقد كانت مبيعات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي تنمو سنوياً – حتى قبل الجائحة - بنسبة 21% فيما قدر الإنفاق السنوي على تجارة التجزئة بنحو 230 مليار دولار، وفقاً لشركة الاستشارات العالمية Consultport.

وفي هذا الصدد قال جيريمي إم. سكيرم، مدير النمو والتطوير في «شيبا»: إن العلامات التجارية التي تحرص على توفير تجربة مرضية لعملائها في الإمارات والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي كافة هي التي ستتمكن من النجاح والاستمرار. توفر مراكز تلبية الطلبات العالمية المستوى التابعة لـ«شيبا» الخدمات والحلول التي تضمن تدفقاً سريعاً وفعّالاً وخالٍ من الأخطاء للبضائع من الميل الأول إلى الميل الأخير - وهي سر ضمان رضا العملاء وتكرار الأعمال.

وقد تم افتتاح المركزين تلبية لطلبات التجارة الإلكترونية التابعين لـ«شيبا» هذا العام كنتيجة مباشرة لتزايد الطلب الناتج عن التسارع الكبير في التجارة الإلكترونية والمعاملات عبر الإنترنت، فالحاجة إلى الكفاءة وتحسين الإنتاجية من العوامل المهمة التي تبحث عنها الشركات عند الاستعانة بمصادر خارجية لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية.

من جانبه قال حسن ميكائيل الرئيس التنفيذي لـ«شيبا» للتجارة الإلكترونية الشرق الأوسط: تقوم «شيبا» بتوسيع عروض خدماتها لتلبية ديناميكيات السوق المتغيرة، كما أننا سعيدون باستفادتنا من النطاق الكامل لقدرات أجيليتي بالمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) ومجمع دبي للاستثمار الأمر الذي يمكننا من تقديم الدعم اللازم للشركات العالمية والمحلية بشكل أكبر.

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