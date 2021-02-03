السوق الحرة في دبي تعلن الفائز رقم 350 بجائزة المليون دولار

المصدر: دبي ـ البيان

فاز مواطن هندي بمليون دولار من سوق دبي الحرة بينما سيقود فائز آخر هندي الجنسية أيضاً، دراجة نارية فاخرة وذلك بعد إجراء سحب اليوم في سوق دبي الحرة لمليونير الألفية وأرقى مفاجأة والذي أقيم في الكونكورس ب بمطار دبي الدولي.

وأصبح سوراج أنيد، وهو هندي يبلغ من العمر 35 عاماً ومقيم في أبوظبي، الفائز رقم 350 بمليون دولار من سوق دبي الحرة عندما تم سحب التذكرة رقم 4645 في سلسلة مليونير الألفية 350 والتي اشتراها عبر الإنترنت في 20 يناير. وأنيد مقيم في أبوظبي منذ خمس سنوات، وهو أب لطفلة واحدة ويعمل كمسؤول خدمة عملاء في بنك أبوظبي الأول.

وقال أنيد: لا أصدق أنني فزت بتذكرتي الرابعة في عروض سوق دبي الحرة. صحيح ما يقال إنه لم يفت الأوان أبداً للبدء وعلى المرء ألا يفقد الأمل أبداً. شكراً لسوق دبي الحرة «. وعندما سُئل عن خططه المبدئية بفوزه، قال: سأبدأ عملاً تجارياً في الهند وأعطي بعضاً من المال للجمعيات الخيرية». وأنيد، الذي ينحدر من ولاية كيرالا في الهند، يعتبر المواطن الهندي رقم 175 الذي يفوز بمليون دولار أمريكي منذ بداية عرض مليونير الألفية في عام 1999. ويشكل الهنود أكبر عدد من المشترين لتذاكر مليونير الألفية من سوق دبي الحرة.

وتم إجراء سحوبات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة كولم ماكلوغلين والرئيس التنفيذي للعمليات؛ راميش امبي وصلاح تهلك؛ نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية وشينيد السباعي؛ نائب الرئيس الأول للتسويق ومنى العلي؛ نائب الرئيس الأول للموارد البشرية.

وبعد سحب مليونير الألفية، تم إجراء السحب على أرقى مفاجأة لدراجة نارية، حيث فاز رينشاد علي، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 32 عاماً ومقيم في مسقط بعمان بدراجة نارية هندية Darkhorse (Thunder Black Smoke) برقم تذكرة 0266 في سلسلة أفضل مفاجآت 441. والتي اشتراها عبر الإنترنت في 16 يناير. وولد علي وعاش في مسقط، وشاهد السحب المباشر على صفحة سوق دبي الحرة على Facebook.

وهو متزوج ويعمل في شركة تدقيق، وتفاجأ بالفوز بهذه الجائزة. وقال «في الواقع، هناك فرصة كبيرة للفوز في عروض سوق دبي الحرة مقارنة بالعروض الترويجية الأخرى. شكراً جزيلاً لك سوق دبي الحرة».

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