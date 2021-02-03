مسح للاستثمار الأجنبي المباشر في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

يقوم مركز الفجيرة للإحصاء بتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة الفجيرة في الفترة حتى 31 مارس. ويغطي المسح عينة من المنشآت الأجنبية حجمها حوالي 150 منشأة. ويعمل بالمسح باحثون ومراقب من مركز الفجيرة للإحصاء.

وأوضح الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء أن المسح يأتي بالتنسيق والتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويختص بعينة من المنشآت الأجنبية العاملة في إمارة الفجيرة تبلغ حوالي 150 منشأة تغطي بلدية الفجيرة والمناطق التابعة لها وبلدية دبا والمناطق التابعة لها. كما تغطي العينة المنشآت العاملة في المنطقة الحرة وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية والمنشآت التعدينية بالإمارة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية العاملة بالإمارة.

وأوضح أن المسح يأتي بهدف توفير قاعدة بيانات حديثة عن مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأجنبية العاملة بالإمارة، وحجم الاستثمارات الأجنبية وجنسية المستثمرين الأجانب في الفجيرة كذلك للتعرف إلى عوائد الاستثمارات الأجنبية من أجل دراستها والتعرف إلى مواطن القوة والضعف فيها والمساعدة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية واستقطاب استثمارات أجنبية أخرى وذلك من خلال تقديم الدعم والتسهيلات لهذا القطاع المهم.

وتعتبر جميع معلومات المسح سرية بموجب قانون الإحصاء، ولا تستخدم إلا لغايات إحصائية فقط دون التطرق لخصوصية الأفراد والمنشآت في أي من مراحل إعداد البيانات أو استخراج نتائج المسح.

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