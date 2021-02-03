1.67 % انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بالفجيرة في ديسمبر

المصدر: الفجيرة - البيان

أظهر تقرير مركز الفجيرة للإحصاء حول مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2020 انخفاضاً نسبته 1.67 % مقارنة بديسمبر 2019.

وجاء لك نتيجة انخفضت في عدد من المجموعات الرئيسية لسلة المستهلك وهي الملابس والأحذية 3.58%، التجهيزات والمعدات المنزلية 11.25%، خدمات النقل 8.62%، مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 1.30%، المطاعم والفنادق بنسبة 0.34%.

في المقابل، كان هناك ارتفاع بعدد من مجموعات سلة المستهلك وهي مجموعة الأغذية والمشروبات 0.86%، مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز 1.43%، وفي السلع والخدمات المتنوعة 1.30%. وبقي مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك مستقراً في مجموعات التبغ، خدمات الصحة، الاتصالات والتعليم.

وعند مقارنة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بين شهري ديسمبر 2020 ونوفمبر 2020 تبين وجود انخفاض بنسبة 0.07%. ولوحظ وجود استقرار في معظم مجموعات السلع والخدمات وهي (التبغ، السكن والمياه والكهرباء والغاز، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، خدمات النقل، الاتصالات، التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق.

وكان هناك انخفاض بمـؤشر الرقم القياسي الشهري لمجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.38%، فيما كان هناك ارتفاع في عدد من مجموعات سلة المستهلك وهي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.97%، الترفيه والثقافة 0.03% ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.03%.

وبذلك يكون هناك انخفاض ملحوظ في مؤشر الرقم القياسي لمجموعة النقل والتجهيزات والمعدات المنزلية وعدد من المجموعات الاستهلاكية على المستوى السنوي ناتج عن انخفاض أسعار المشتقات النفطية واستقرار في معظم مجموعات السلع على المستوى الشهري ما عدا انخفاض طفيف في 3 مجموعات استهلاكية وهي مجموعة الملابس والأحذية، الترفيه والثقافة والسلع، والخدمات المتنوعة.

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