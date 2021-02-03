تحذيرات من ثغرات أمنية في برامج ومنتجات إلكترونية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من ثغرات أمنية خطيرة في برامج ومنتجات شهيرة عدة، ودعت لتحديثها لتجنب تنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة، أمس، إن «جوجل» أطلقت تحديثاً لمستوى تصحيح الأمان لنظام «أندرويد»، حيث تم فيه إغلاق ثغرات عدة، بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة أو الحصول على صلاحيات أعلى في النظام، أو الوصول إلى معلومات حساسة، وأوصي المستخدمين بتثبيت آخر التحديثات الأمنية لنظام «أندرويد» عند توفره وتفعيل التحديث التلقائي في إعدادات النظام.

وأضاف الفريق الوطني أن «جوجل» أطلقت أيضاً الإصدار الحديث من متصفح «كروم»، والذى تم فيه إغلاق 6 ثغرات أمنية، بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة أو تجاوز سعة مخزن الذاكرة، ونصحت المستخدمين ومسؤولي تقنية المعلومات بتحديث المتصفح إلى الإصدار الأخير.

وأوضح أن «أبل» أطلقت تحديثات أمنية لأنظمة «ماك او اس بيج سير» و«ماك أو اس كاتلايا» و«ماك او اس موجافا»، حيث تم فيها إغلاق ثغرات عدة، بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة أو هجمة حجب الخدمة، كما تم إغلاق ثغرات في متصفح سفاري، ونصح بتثبيت الإصدارات الأخيرة.

وتواصل الجهات الرقابية في الدولة تحذيراتها باستمرار من هجمات إلكترونية، بهدف السطو على المعلومات والبيانات لطلب الفدية أو التخريب، حيث تصدت ومنعت الهيئة نحو 944 ألفاً و209 هجمات إلكترونية في الدولة خلال 2020، بعد أن تزايدت حالات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية، والتصيّد بعد تفشي «كورونا» عالمياً.

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