القرية العالمية تعلق جميع العروض المسرحية والمتجولة مؤقتاً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية في حسابها على تويتر تعليق جميع العروض المسرحية والعروض المتجولة مؤقتاً كإجراء احترازي.

وقالت أنه في ظل الظروف الراهنة، وبناءً على قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، تقرر تعليق جميع العروض المسرحية والعروض المتجولة في القرية العالمية مؤقتاً كإجراء احترازي، حتى إشعار آخر.

كما تم إلغاء عروض الألعاب النارية في أيام 4 و 5 و 11 و 12 فبراير. يستمر العرض الشيق: تحدي السرعة باستقبال الضيوف مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي الآمنة بين الضيوف.

وتستمر القرية العالمية بالترحيب بضيوفها مع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة التي حازت على جوائز عالمية.

وتدعو القرية الضيوف إلى الاستمتاع بتجارب التسوق وتذوق ألذ المأكولات والجولات والألعاب يومياً ابتداء من 4 عصراً.

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