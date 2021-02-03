«آفاق الإسلامية للتمويل» تطلق بطاقة ائتمان «رحلة الأمل»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «آفاق الإسلامية للتمويل»، بطاقة ائتمان بلاتينية جديدة تحمل اسم «رحلة الأمل''، وذلك تقديراً منها للإنجاز العالمي الذي حقّقته دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف الفضاء الخارجي عبر «مسبار الأمل»، تلك المهمة التي أطلقتها دولة الإمارات في 19 يوليو الماضي لاستكشاف المريخ أول تحدٍّ لتقديم صورةٍ كاملة عن الغلاف الجوي للمريخ وطبقاته، مع وصول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر في وقتٍ لاحق من العام 2021.

بإطلاقها هذه البطاقة تكون»آفاق«أول جهة تطلق بطاقة ائتمان تحمل اسم مهمة الفضاء الإماراتية غير المسبوقة التي حقّقت إنجازاً عالمياً ولحظةً تاريخية للشعب والقيادة الرشيدة.

وأشاد راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ»آفاق الإسلامية للتمويل«، بالإنجاز العلمي الكبير لدولة الإمارات بإطلاق مسبار الأمل، وقال: يسرّني ونحن نشهد حدث اقتراب»مسبار الأمل«من كوكب المريخ، والذي يُعدّ أول مشروعٍ عربي وإسلامي لدراسة الحياة عليه، أن أرفع لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات العزيز، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز العلمي الكبير.

وأضاف: فخورون جداً ومتحمّسون لإطلاق بطاقة الائتمان البلاتينية الجديدة التي تحتفل بهذا الإنجاز الإماراتي العالمي الفريد، والذي يعني الكثير بالنسبة لنا جميعاً أبناء دولة الإمارات، ولن تكتفي بطاقتنا الائتمانية البلاتينية الجديدة فقط بتذكير عملائنا الكرام بهذا الإنجاز والمفاخرة به، بل ستتم مكافأتهم بأكثر من طريقة.

يذكر أنه، جرى تصميم بطاقة»رحلة الأمل«البلاتينية الائتمانية من»آفاق الإسلامية«بهدف مكافأة العملاء عند كل استخدامٍ لها، وهي تتحلّى بمجموعةٍ من المزايا الفريدة، بما في ذلك توفير يصل حتى 2٪ على المشتريات، والدخول إلى صالات كبار الشخصيات في المطارات، و»مكافآت نجوم آفاق«الشهرية، بالإضافة إلى الخصومات الحصرية والعروض الرائعة لدى أكثر من 200 متجر ومركز صحي وموقع ترفيهي، كجزءٍ من برنامج»مزايا آفاق".

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