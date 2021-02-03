«بايارا» تحتفل مع «توتال سولار» بمرور عام على تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح منشآتها

المصدر: دبي - البيان

احتفلت شركة جيما للصناعات الغذائية - بايارا، الرائدة في صناعة المكسرات الفاخرة والفواكه المجففة والتوابل على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع شركة «توتال سولار ديستريبيوتيد جنريشن»، المتخصصة في تطوير حلول الطاقة الشمسية للأغراض التجارية والصناعية بمرور عام على تدشين مشروعها للتحول نحو استخدام الطاقة الشمسية المستدامة بمصنعها في مجمع دبي للاستثمار.

وتضمن المشروع، تركيب «توتال سولار» أكثر من 3,700 لوح طاقة شمسية كهروضوئية على سطح منشأة الإنتاج الرئيسية والمكاتب التابعة لشركة «بايارا» في مجمع دبي للاستثمار، حيث تم تثبيت الألواح الشمسية على مساحة 7000 متر مربع، والذي يعادل مساحة 27 ملعب تنس تقريبا، بالإضافة إلى تركيب شاحن للمركبات الكهربائية (EV) داخل موقف السيارات في ساحة منشأة الإنتاج لشحن سيارات موظفي «بايارا».

وتنتج ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة نحو 73% من احتياجات شركة «بايارا» من الطاقة الكهربائية؛ حيث تولد الألواح التي تبلغ ذروة طاقتها 1.4 ميجاوات، أكثر من 2.2 جيجاوات/ ساعة من الطاقة المتجددة سنوياً، ما يساهم في خفض حوالي 1000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً في المصنع؛ بما يعادل زراعة أكثر من 25 ألف شجرة.

وقال جان مارك-لورا، الرئيس التنفيذي لشركة جيما للصناعات الغذائية «بايارا»، «نعتمد في شركتنا على رؤية ونظرة مستقبلية واعية، تنبع من التزامنا بخلق مستقبل مستدام؛ لذلك تشكل الممارسات الصديقة للبيئة جزءاً لا يتجزأ من خططنا الاستراتيجية»، مضيفاً «أن تركيب شركة (توتال سولار) ألواح الطاقة الشمسية على سطح منشآتنا ساهم في انتقالنا بكفاءة وفعالية نحو الطاقة الشمسية النظيفة؛ دون أي توقف أو انقطاع في عملياتنا اليومية».

وأضاف «لورا»، «الآن وبعد مرور عام على التحول نحو الطاقة النظيفة في مصنعنا يمكننا حقًا الشعور بالتأثير الإيجابي لهذه الخطوة على البيئة، والتي تعبر عن مشاركتنا ودعمنا بشكل أفضل لاستراتيجية الإمارات 2050 في التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

وقال مارين دي مونتبل، المدير الإداري لشركة «توتال سولار ديستريبيوتيد جنريشن» في الشرق الأوسط، «فخورون بالتعاون مع شركة بايارا في التحول نحو الطاقة الشمسية، انطلاقاً من دعمنا ومشاركتنا رؤيتهم لمستقبل مستدام، الأمر الذي يجعلهم ناجحون للغاية».

وأضاف «دي مونتبل»، «نعتزم العمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع لتحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 والذي يتماشي مع رؤية بايارا»، مؤكداً أن مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح مصنع بايارا نجح في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية للشركة.

جدير بالذكر، أن مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية يأتي في إطار رؤية وخطط شركة «بايارا» المستقبلية لتحقيق ممارسات أكثر استدامة، من خلال الحد من استخدام البلاستيك وتقليل النقل عن طريق معالجة منتجاتهم وزراعتها في الإمارات.

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