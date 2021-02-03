"إيفيكو" الأوروبية تتعاقد على توفير الشاحنات بالإمارات

المصدر: دبي – البيان

وقعت مجموعة غسان عبود الاستثمارية بالإمارات اتفاقية شراكة مع "أوكي تراكس" الوكيل المعتمد لبيع الشاحنات المعتمدة للعلامة التجارية إيفيكو، ثاني أكبر مصنع للشاحنات في أوروبا، وذلك لتوفير شاحنات إيفيكو المستعملة في الدولة، وإعادة تصديرها للدول المجاورة ومختلف أنحاء العالم، ما يعزز موقع الإمارات في مجال إعادة تصدير الشاحنات.

وتُعَد هذه الشراكة ذات أهمية استراتيجية لغسان عبود للسيارات حيث ستُمكّنها من تمثيل أحد أكبر الشركات المصنعات للشاحنات بالعالم، وستدعم بشكل كبير قطاع الشاحنات في الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفير شاحنات تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية، وقطاع السلع الاستهلاكية.

وتهدف الشراكة إلى ضمان توفير مصدر موثوق يُسهّل عمليات الشراء ويقلل من التكاليف والمخاطر المصاحبة لاستيراد الشاحنات من أقطاب أخرى، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 200 وحدة من الشاحنات المستعملة المعتمدة دولياً في الإمارات سنوياً.

وتتبع جميع الشاحنات معايير الانبعاثات الأوروبية الصارمة والأعلى بشكل عام من المعايير المتبعة في المنطقة.

وقال جاويد علي خان، المدير العام في شركة "غسان عبود للسيارات": تهدف الشركة الى رفع معدلات بيع المركبات الجديدة، وخفض أسعار التكلفة للمستخدم النهائي عن طريق توفير قطع غيار أصلية بأسعار تنافسية وتطوير مبيعات المركبات المستعملة.

وأضاف: التعاون الجديد يعزز من جهودنا لتوفير المركبات التجارية للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي أحدثها وباء (كوفيد-19) في الأسواق العالمية، تمكنت شركة غسان عبود للسيارات من تنفيذ خطة لتطوير العلامة التجارية إيفيكو في المنطقة بنجاح.

وعلق البيرتو بيليغريني، المدير لمنطقتي مصر والشرق الأوسط في إيفيكو أوكي تراكس قائلاً: "ستدعم مجموعة غسان عبود العلامة التجارية إيفيكو في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بدءاً من اسمها المتميز وقدرتها على التقدم والتطور بسرعة وقدراتها الاستثمارية القوية والتي غالباً ما تُحدث فارقاً في نجاح أو خسارة أية صفقة.

وتتخذ غسان عبود للسيارات من الإمارات مركزاً رئيساً لها، الى جانب مراكزها في بلجيكا والأردن، وتفوق خبرتها الـ25 عاما، ولها علاقات قوية مع شبكة من وكلاء السيارات في أكثر من 120 دولة.

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