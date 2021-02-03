وفد ياباني يزور «راكز» لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

استقبلت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في مقرها الرئيسي، وفداً من منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) المعنية بشؤون التجارة والاستثمار المتبادلة بين اليابان والدول الأخرى.

وترأس الوفد ماسامي أندو، العضو المنتدب لدى جيترو دبي للتعرف على مزايا تأسيس الأعمال في إمارة رأس الخيمة على وجه العموم وراكز على وجه الخصوص.

وكان في استقبال الوفد رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز وفريق تطوير الأعمال التابع للهيئة، حيث تم خلال اللقاء استعراض الحلول المختلفة التي تقدمها راكز لدعم الشركات اليابانية في توسيع مجال صادراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم بعد ذلك مرافقة الوفد في جولة بمنطقة الحمرا الصناعية التابعة لراكز والتي تخللتها زيارة لكبرى الشركات الصناعية العاملة في المنطقة.

ويعمل في «راكز» حالياً ما يقارب من 50 شركة يابانية تتخذ منها مركزاً لازدهار أعمالها، كما تضم هذه الشركات بعض أبرز العلامات التجارية اليابانية مثل تاكيناكا الشرق الأوسط المُصنعة لأنظمة الطلاء المعدني المطورة، ونيهون ميش كوغيو يو إيه إي المنتجة للشبكات المعدنية، وتسوكيجي كويو العاملة في مجال تصنيع المحامل الصناعية والخاصة بالمركبات.

وأكد جلّاد أن اللقاء يعد فرصة لتبادل الأفكار التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان بالشكل الذي يزيد من دعم المستثمرين اليابانيين في مزاولتهم لأعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشاد أندو بالزيارة ولقائه الرئيس التنفيذي للمجموعة من أجل تبادل الأفكار حول الفرص الاستثمارية المتوفرة في رأس الخيمة كونها بيئة داعمة للأعمال ومزوّدة ببنية تحتية تسمح لها بجذب الشركات الصناعية. وأعرب أندو أيضاً عن أمله بتعزيز التعاون مع راكز على ضوء زيارته للشركات العاملة بها. وتحتضن «راكز» مجتمع أعمال على درجة عالية من التنوع ينتمي إلى ما يزيد على 100 دولة.

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