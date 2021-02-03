بيوت ودوبيزل ترصد 10% انخفاضاً في أسعار عقارات أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

أظهر سوق العقارات في أبوظبي علامات واعدة، وخاصةً خلال النصف الثاني من عام 2020، أشارت إلى قدرته على التعافي من التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا وتحقيق تحسن ملموس خلال عام 2021؛ وذلك بحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات أبوظبي لعام 2020، الذي يشير إلى الدور الهام الذي لعبته قرارات حكومة أبوظبي الرشيدة لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع العقارات في أبوظبي، والتي تشمل حزم التحفيز الاقتصادي الشاملة والإجراءات الوقائية، ودعم مبادرات الأفراد والشركات منذ بداية الجائحة، وذلك للحد من تأثير الضغوط على السوق العقاري في العاصمة وتعزيز ثقة المستثمرين من المواطنين والأجانب.

وفقاً للتقرير السنوي لموقع بيوت ودوبيزل لعام 2020، أظهرت أسعار العقارات السكنية في أبوظبي مرونة ملحوظة، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة لم تتخط 10٪ للعقارات المعروضة للبيع في الأحياء الأكثر طلباً في العاصمة.

وركز المشترون والمستثمرون المحتملون المهتمون بالشقق منخفضة التكلفة اهتمامهم على مناطق التملك الحر مثل الريف ومدينة مصدر، بينما كانت العقارات في جزيرة الريم هي خيار الباحثين عن شراء الشقق الفاخرة.

وواصلت الريف تصدرها قائمة أكثر المناطق طلباً لشراء الفلل منخفضة التكلفة، بينما حافظت كل من جزيرة السعديات وجزيرة ياس على جذبهم اهتمام المستثمرين الباحثين عن فلل فاخرة للبيع.

وأظهر المستأجرون الباحثون عن الشقق ذات الأسعار المنخفضة اهتمامهم بالأحياء البعيدة عن وسط المدينة، والمناطق المركزية القديمة مثل مدينة خليفة أ والخالدية، بينما كان بحث المستأجرين المهتمين بالشقق الفاخرة متوجهاً نحو المناطق ذات الإطلالات البحرية مثل جزيرة الريم ومنطقة الكورنيش.

كما ظلت مدينة محمد بن زايد هي الخيار الأفضل للمستأجرين الباحثين عن الفلل ذات الأسعار المنخفضة، فيما حافظت منطقة البطين على شعبيتها بين المستأجرين الباحثين عن فلل فاخرة للإيجار.



العائد الإيجاري

وأظهر التقرير أن منطقة الريف ظلت هي الخيار الأفضل للباحثين عن أعلى العوائد الاستثمارية للشقق السكنية ذات الأسعار المعقولة في أبوظبي، حيث تقدم هذه الشقق عوائد عالية بمتوسط 8.4٪. ومن ناحية أخرى، سجلت الشقق الفاخرة في جزيرة الريم عوائد استثمارية تنافسية بنسبة 7.1٪.

كما حققت الفلل السكنية منخفضة التكلفة في مدينة محمد بن زايد عوائد إيجارية مميزة بنسبة 8.7٪، فيما وفرت حدائق الراحة أعلى عوائد استثمارية ضمن فئة الفلل الفاخرة في العاصمة بنسبة 6٪.



بيع العقارات

وأشار تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات أبوظبي لعام 2020 إلى أن جزيرة السعديات كان الوجهة المفضلة للمشترين والمستثمرين الباحثين عن فلل سكنية فاخرة في العاصمة.

بناءً على البيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، فإن عقارات منطقة الريف ذات الأسعار المتوسطة قد جذبت اهتماماً كبيراً نحو شراء الفلل الجاهزة منخفضة التكلفة من قبل المشترين والمستثمرين خلال عام 2020.

كما أظهر المشترون المحتملون المهتمون بالشقق الفاخرة توجهاً كبيراً نحو الجزر ومناطق الواجهات البحرية وفقاً لتقرير وبيوت ودوبيزل عن سوق عقارات أبوظبي لعام 2020.

أما على صعيد الشقق منخفضة التكلفة، كانت منطقة الريف أكثر المناطق المطلوبة من قبل المشترين والمستثمرين.

استئجار العقارات

وكانت مدينة محمد بن زايد الخيار الأول للمستأجرين الباحثين عن الفلل منخفضة التكلفة خلال عام 2020.

ومن ناحية أخرى، كانت منطقة البطين الأكثر طلباً من قبل المستأجرين الباحثين عن الفلل الفاخرة، والتي شهدت بدورها انخفاضات في متوسط الإيجار السنوي بنسبة لم تتجاوز 11٪ بشكل عام.

كما تصدرت مدينة خليفة أ قائمة أكثر المناطق المرغوبة للمستأجرين الباحثين عن الشقق ذات التكلفة المنخفضة في أبوظبي.

وبدورها استمرت جزيرة الريم في كونها الوجهة المفضلة لاستئجار الشقق الفاخرة في عام 2020، حيث شهدت معدلات الإيجار فيها انخفاضات طفيفة وصلت إلى 5٪.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز