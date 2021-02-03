دائرة المالية المركزية بالشارقة تقدم بوابة دفع إلكتروني لـ«شروق»

المصدر: الشارقة- البيان

وقعت دائرة المالية المركزية بالشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» مؤخراً، مذكرة تفاهم، لتعزيز التواصل والتعاون المشترك ودعم منظومة العمل المالي والإلكتروني، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، وبموجب الاتفاقية ستقوم الدائرة بتقديم بوابة دفع إلكتروني (تحصيل) لـ«شروق»، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دورها الاستثماري والتجاري والسياحي في الإمارة، بما يعكس التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة نحو التحول الرقمية.

ووقع المذكرة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في مقر الدائرة بحضور هدى الياسي مديرة إدارة النظام المالي، وحسن باشا مدير مكتب دعم القرار وعدد من كبار الموظفين من الطرفين.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وتضافر الجهود وبناء علاقات شراكة فعالة بين الطرفين لخدمة المجتمع والمؤسسات الأخرى، والمساهمة في تطوير منظومة تقنية لتخفيض التكاليف المرتبطة بإعادة هندسة العمليات والإجراءات، وتعزيز التعاون في تطوير منظومة الدفع الرقمي والأنظمة المالية، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية والمالية وورش العمل لتحسين فرص التدريب التقني وتطوير آلياته، بما يكفل تطوير القدرات وتنمية مهارات التواصل والتفاعل مع المجتمع في مجال الاستثمار المالي.

وقال وليد الصايغ: «تأتي مذكرة التفاهم في إطار تطوير آفاق التعاون بين دائرة المالية المركزية بالشارقة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير لدعم منظومة العمل المالي وتعزيز آليات التعاون، بما يتسق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تحرص الدائرة المالية على تقديم كل الدعم للشركاء من الدوائر والمؤسسات الأخرى في إمارة الشارقة، من خلال المساندة في تطوير البرامج والنظم المالية المشتركة لدفع مسيرة التعاون والتكامل، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».



التطوير الشامل

وقال مروان السركال: «ستعزز مذكرة التفاهم من جاذبية أسواق الإمارة وقطاعاتها، وستسهم في تسريع وتيرة النمو والتنوع، إلى جانب أنها تدعم التحول العام نحو المنظومة الرقمية المتكاملة».

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