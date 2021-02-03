«فيزا» تطرح ابتكارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة الدفع الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «فيزا»، مجموعة من الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في معالجة نقاط الضعف والتحديات طويلة الأمد التي تواجه البنوك والتجار والمستهلكين على حدٍ سواء؛ بما في ذلك حالات التأخير والالتباس في إدارة أرصدة الحسابات، وعدم قدرة المؤسسات المالية على التنبؤ بأحجام التسوية اليومية. وتقدم VisaNet +AI مفاهيم مبتكرة عدة وخدمات جديدة مضافة القيمة، بما في ذلك خدمات «التقييد الذكي» Smarter Posting، و«تنبؤ التسوية الذكي» Smarter Settlement Forecast، و«المعالجة البديلة الذكية» Smarter STIP التي تم الإعلان عنها في أغسطس العام الماضي. وتعتمد هذه الابتكارات على الأداء الفائق الذي تقدمه منصة «فيزا» للذكاء الاصطناعي بهدف جعل المدفوعات أكثر قابلية للتنبؤ وتعزيز شفافيتها وسرعتها.

وقال جاك فورستل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمنتجات في «فيزا»: «يتطلع عملاؤنا وشركاؤنا وحاملو بطاقاتنا للحصول على رؤى عملية تستند إلى البيانات تساعدهم في إدارة أعمالهم وشؤونهم المالية بشكل أفضل، ولا سيما خلال هذه الظروف الاستثنائية. وعليه، يسعدنا أن نكشف اليوم عن مجموعة من الخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستهلكين على إدارة حساباتهم والمؤسسات المالية على إدارة أعمالها بسهولة أكبر. وتساعدنا استثماراتنا في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على إطلاق حلول فورية جديدة للمشكلات المعقدة. وما هذه الخدمات سوى جزء يسير مما يمكننا فعله مع الذكاء الاصطناعي وما يوفره من قدرة عالية على التنبؤ».

خدمة «التقييد الذكي» Smarter Posting تساعد على توفير شفافية أكبر للمستهلكين، يتوقع المستهلكون الذين ينتمون إلى العالم الرقمي اليوم أن يتمكنوا من متابعة مواردهم المالية بشكل آني، لا سيما مع توجههم أكثر نحو إجراء المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمنصات الافتراضية. ولكن قد يجد المستهلكون في تجربة الدفع نوعاً من عدم الاتساق، حيث تستغرق بعض عمليات الشراء وقتاً أطول للانتهاء مقارنة بغيرها، وبالتالي قد يؤدي هذا التأخير إلى حدوث التباس أو يسبب القلق لحاملي البطاقات، مما يزيد حجم الاتصالات على مركز الخدمات أو يزيد احتمالية عمليات السحب على المكشوف.

وستتوفر خدمة Smarter Posting من «فيزا» بداية في أوروبا في شهر أبريل 2021، ومن المتوقع اعتمادها في بقية دول العالم في المستقبل القريب.

وخدمة «تنبؤ التسوية الذكي» Smarter Settlement Forecast تستخدم النمذجة التنبؤية لمعرفة احتياجات التدفق النقدي خلال عملية التسوية اليومية، تدعم شركة «فيزا» تدفق مليارات الدولارات عبر الآلاف من المؤسسات في أكثر من 200 دولة ومنطقة وبـ 160 عملة.

وابتكرت «فيزا» خدمة «تنبؤ التسوية الذكي» Smarter Settlement Forecast لتزويد العملاء بتوقعات مخصصة لمدة 7 أيام عن مبلغ التسوية الذي قد يحتاجون إليه في كل يوم. وتستخدم هذه الخدمة المعلومات المستقاة من أحجام التسوية القديمة، والمؤشرات الموسمية، والتوجهات العامة، والأحداث الطارئة؛ مثل الظروف الناشئة عن جائحة «كوفيد 19»، إلى جانب البيانات الآنية للمعاملات لتوفير توقعات عالية الجودة حول التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. كما يمكن أن تساعد هذه التوقعات مُصدري ومستحوذي البطاقات على تحسين عمليات إدارة الخزينة والسيولة، بالإضافة إلى مساعدة المؤسسات المالية في إنجاز عمليات تسوية بعملات متعددة مع تنبؤات لكل عملة.

ومن المتوقع أن تتوفر خدمة Smarter Settlement Forecast للعملاء المؤهلين من خلال الاشتراك في «منصة تحليلات Visa»، مما يبسط عملية دمجها على العملاء. وتقوم «فيزا» حالياً بتجريب الخدمة مع ثلاثة عملاء قبل إطلاقها الرسمي المقرر في وقتٍ لاحق من هذا العام.

وخدمة «المعالجة البديلة الذكية» Smarter STIP لتحسين تجارب الدفع خلال الأعطال، حيث اكتسبت خدمة «المعالجة البديلة الذكية» Smarter STIP من «فيزا»؛ وهي أولى خدمات VisaNet +AI التي تم الإعلان عنها في أغسطس 2020، جاذبية كبيرة بين المؤسسات المالية الرائدة حول العالم. وتستخدم هذه الخدمة التعلم المتعمق لمساعدة المؤسسات المالية على منح تصاريح لمعاملات أكثر أثناء الأعطال، وهي تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بقبول أو رفض المعاملات عوضاً عن جهة الإصدار، مما يوفر تجربة دفع لا تلامسية من «فيزا» للمستهلكين.

وقد شهدت خدمة Smarter STIP منذ إصدارها اهتماماً كبيراً من جهات الإصدار في جميع المناطق التي تنشط فيها «فيزا». وفي غضون شهرين فقط، أضاف عملاء من حول العالم الخدمة إلى مجموعتهم من حلول «فيزا»؛ ومنهم «بنك الادخار الفيدرالي» (بنك كايكسا إيكونوميكا) و«بنك الدوحة».

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