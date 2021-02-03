مجلس إدارة غرفة عجمان يتفقد الحي التراثي والمشاريع التجارية بسوق الحصن

المصدر: عجمان - البيان

تفقد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان الحي التراثي في عجمان، واستقبل الوفد الدكتور محمد بن عمير المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

وقام عبدالله المويجعي وأعضاء مجلس الإدارة بجولة تفقدية للحي التراثي وزاروا عدداً من المحال التجارية والمقاهي والمحال المتخصصة في التحف والعملات وغيرها من الأنشطة.

وأشاد عبدالله المويجعي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتنفيذ مشاريع تراثية سياحية اقتصادية تسلط الضوء على الهوية التاريخية المتأصلة للإمارة وتعكس ذكريات الأجداد، لتوفر تلك المشاريع فرصاً استثمارية متنوعة لشباب الأعمال المواطنين وبيئة داعمة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأثنى رئيس مجلس إدارة الغرفة على القيمة الاقتصادية لمشروع الحي التراثي لما يوفره من بيئة استثمارية متميزة تواكب تطلعات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، مؤكداً أن جودة تنفيذ البنية التحتية وتعدد المساحات المتاحة للمحال المتوفرة سيعزّزان من تنوع الأنشطة التجارية، ويزيدان من تميز سوق الحصن بالحي التراثي.

وأشاد بجهود دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية السياحية في عجمان وتنفيذ مشاريع تراثية سياحية اقتصادية، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مشاريع مستقبلية في كل مناطق الإمارة لإبراز تفاصيل وتاريخ الإمارة.

وقدم الدكتور محمد بن عمير نبذة عن المشروع والساحات التي يتضمنها كساحة الحصن وساحة العلم، وما يوفره المشروع لمجتمع الإمارة من وجهة سياحية استثمارية بطابع تراثي يحاكي ذكريات الإمارة. واستعرض المزايا المقدمة لرواد وشباب الأعمال وتوفير مساحات استثمارية مختلفة تواكب كل أنواع المشاريع بأسعار تنافسية تضمن نمو الأعمال واستدامتها.

وأشار إلى توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط لتوفير كل الخدمات للزوار والمستثمرين وضمان التطوير المستمر للمنطقة وربطها بعدد من المناطق التراثية والحيوية.

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