50 % خصومات «سوق التنين» بمناسبة السنة القمرية الصينية

المصدر: دبي – البيان

بدأ «سوق التنين»، مجمّع التسوق الصيني الضخم الذي تديره «نخيل مولز» ذراع البيع بالتجرئة لـ«نخيل» المطور العقاري الرائد عالمياً، الاحتفال بحلول رأس السنة الصينية الجديدة برونق مميز. ويوفر «سوق التنين» في هذه المناسبة الاحتفالية التي تستمر لغاية 13 فبراير الجاري، تجربة مميزة لا تُنسى لعملائه كجزء من التبادلات الثقافية والتجارية الغنية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.

وسيحظى عملاء هذا المركز التجاري بفرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة وواسعة من عروض البيع بالتجزئة وخصومات تصل إلى 50% عبر فئات متعددة، بما في ذلك المفروشات ومواد البناء والألعاب والدمى والإلكترونيات والأزياء..

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يحصل العملاء على فرصة الاستمتاع بتجارب Instagrammable Lunar Year في مواقع مختلفة في «سوق التنين». وسوف يمكّن استخدام وسم #DragonMartCNY إثنين من الفائزين المحظوظين من الحصول على فرصة للفوز بـ 1000 درهم عبر سحبين بالقرعة يومي 6 و12 فبراير.

وذكر راشد الهرمودي، مدير عام «سوق التنين» في هذه المناسبة: نحن متحمّسون للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة في سوق التنين باعتبارها مناسبة رئيسية، خصوصاً أن مجمع سوق التنين يشتهر بكونه أكبر مركز تجاري للمنتجات الصينية خارج البرّ الرئيسي الصيني. إن احتفالاتنا مع المجتمع الصيني تتميز بجذورها العميقة وفي التعاون والتبادل التجاري والعلاقات الناجحة المستمرة. ومن هذا المنطلق، نود أن نهنئ أخواتنا وإخواننا الصينيين ببدء السنة القمرية الجديدة.

يمكن لعملاء «سوق التنين» الفوز بهدايا مفاجئة كل يومين عبر منصة Dragonmart.ae الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثاً، من خلال تعليق لائحة أمنياتهم الخاصة على شجرة أمنيات السنة القمرية (Lunar Year Wish Trees) في أرجاء المكان. أما أولئك الذين لم يستطيعوا القدوم إلى «سوق التنين»، فإنه بإمكانهم اختيار السلعة المفضلة لديهم من Dragonmart.ae والتعليق على صور Wish Tree المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي للدخول في المسابقة.

إضافة إلى ذلك، سيحظى الأطفال أيضاً بفرصة الاستمتاع بالجلسات التفاعلية من خلال ورش عمل لصنع الأقنعة والمراوح والفوانيس ومجسّمات التنين، بالإضافة إلى رسومات الشعار الفنية المبتكرة التفاعلية التي تناسب الصغار والكبار على حدّ سواء.

أطلقت «نخيل مولز» أخيراً، موقعاً لرياضة كرة الريشة في «سوق التنين 2» يحمل اسم يو فو لاي الرياضي (Yu Fu Lai Sports Club). وبالإضافة إلى وجود ملاعب لممارسة رياضة كرة القدم على سطح المواقف في المبنى نفسه، سيتم في القريب العاجل افتتاح ملاعب رياضة تنس المضرب بالقرب من ملاعب رياضة كرة القدم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز