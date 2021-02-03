«فيرلوب. آي أو» تدعم فريق عملها التقني في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «فيرلوب. آي أو» Verloop.io، منصة أتمتة خدمة العملاء ومقرها الإمارات، عن تعزيز فريق عملها في دولة الإمارات عبر تعيين «بيوش جاين» في منصب رئيس قسم التكنولوجيا، وذلك بالتزامن مع خطوة الشركة لدعم توسعاتها في الدولة.

ويتمتع «جاين» بخبرة تزيد على 15 عاماً، حيث شغل سابقاً منصباً قيادياً في منصة التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي Embibe، التي استحوذت عليها شركة «ريلايانس جيو». وفي منصبه الجديد في «فيرولوب. آي أو»، سيتولى «جاين» قيادة الفرق عبر أقسام التكنولوجيا والبنية التحتية والتعلم الآلي.

وبهذه المناسبة، قال «جوراف سينغ»، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «فيرلوب. آي أو»: أنا متحمس للغاية لانضمام «بيوش» إلى فريق عملنا. مما لا شك فيه أن خبراته ومهاراته ستعزز عروض وخدمات «فيرلوب. آي أو» في دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودنا لمواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. ونتطلع قدماً لترسيخ مكانتنا بين شركات التكنولوجيا الرائدة والاستفادة من استمرار زخم التعافي الاقتصادي في الإمارات في المرحلة المقبلة.

وبدوره، قال «بيوش جاين»: تغير شركة «فيرلوب. آي أو» بشكل دراماتيكي الطريقة التي تدعم من خلالها العلامات التجارية عملاءها. حيث تعد حلولها المبتكرة في مجال تحويل وأتمتة خدمة العملاء مثيرة بالفعل ويسعدني أن أكون جزءاً من هذه الشركة. ومن شأن اعتماد استراتيجية تكنولوجية معززة أن يرتقي بمستوى الخدمة التي نوفرها للعملاء، ويساعد «فيرلوب. آي أو» على تجاوز التوقعات من حيث الأداء والتوافرية.

وتقوم شركة فيرلوب بتمكين الشركات من أتمتة خدمات العملاء لديها، من خلال الربط بين مختلف قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدردشة مثل واتساب وفيسبوك وغيرها، وذلك من خلال منصة «فيرلوب. آي أو» للأتمتة، التي تتولى مهمة أتمتة هذه المحادثات والإجابة عن استفسارات العملاء دون أي مشاركة بشرية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وتمكّن منصة Verloop.io الشركات من أتمتة خدمة العملاء عبر قنوات عديدة وتعالج أكثر من 2 مليار استفسار من استفسارات الزبائن عبر مختلف عملائها، وتضم ما يزيد على 100 مليون مستخدم.

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