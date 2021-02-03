مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي لـ "البيان": فعاليات فبراير المجدولة في مواعيدها

المصدر: دبي ـ البيان

أكد هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن فعاليات دبي المجدولة في فبراير ستعقد في مواعيدها المقررة من دون تغيير، بعد الاعلان عن مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية للحد من الإصابات بفيروس "كوفيد 19"، مشدداً على أن صحة وسلامة سكان دبي وزوارها على رأس الأولويات.

وأوضح أن جميع المنظمين والمشاركين أكدوا التزامهم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية الوقائية، مشيرا الى ن دائرة السياحة ستقوم بالمتابعة الدورية والمكثفة للتأكد من الالتزام التام لضمان صحة وسلامة الجميع.

وأوضح المري أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية بهذا الموضوع والتي تشمل دائرة التنمية الاقتصادية والبلدية والشرطة، للتأكد من امتثال كافة المعنيين في قطاعي السياحة والضيافة بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، لحماية كافة أفراد المجتمع مع التأكيد على تشديد المخالفات لغير الملتزمين.

201 مخالفة

وأضاف أن دائرة السياحة والتسويق التجاري نظمت وخلال 20 يوماً في الفترة من 31 ديسمبر 2020 وحتى 19 يناير 2021 نحو 3166 جولة تفتيشية للمنشآت الفندقية والمرافق الترفيهية، تم خلالها رصد 201 مخالفة، وإغلاق 19 مرفقا، مؤكداً أن الدائرة تعمل لتحقيق أقصى درجات الالتزام من قبل الجميع.

وقال المري أنه عند رصد المخالفات يتم فرض عقوبات ومخالفات صارمة على المخالفين تتنوع بين الغرامات المالية والإنذار النهائي وإيقاف التصاريح وإغلاق المنشأة. وحث الجمهور للإبلاغ عن أي مخالفات للأشخاص أو المنشآت عبر الخط الساخن 901 أو خدمة عين الشرطة عبر تطبيق شرطة دبي.

التزام كبير

وبالمقابل أوضح المري أن الدائرة رصدت التزاماً كبيرا من قبل الفنادق والمنشآت الفندقية بعد تطبيق الاجراءات المشددة وتكثيف الحملات التفتيشية، مشيداً بجهود جميع الملتزمين وتعاونهم لضمان اتباع الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، مشدداً على أن الالتزام هو السبيل الوحيد للتعامل مع هذه الازمة والتخفيف من تبعاتها.

وعن قنوات التواصل بين الدائرة والمتأثرين لتجاوز أي صعوبات في التطبيق والمراقبة، قال المري أن دائرة السياحة تعتمد على البيانات التي توفرها الأنظمة التقنية والحلول الذكية لديها لمتابعة أوضاع القطاع ومعرفة كافة تفاصيله وبناء على هذه المعلومات ترفع الدائرة اقتراحاتها وتوصياتها للجهات المعنية لتقديم برامج الدعم المناسبة للمستحقين، كما أننا تتواصل بشكل مستمر ومباشر مع القطاع للأخذ بآرائهم واقتراحاتهم لتحقيق نتائج إيجابية.

نسبة التشغيل

وحول نسبة التشغيل التي حددتها الاجراءات الأخيرة بين 50% لأماكن الفعاليات المغلقة و70% للفنادق، وهل هي كافية للمتأثرين بالقرارات الجديدة للوفاء بالتزاماتهم المالية، أوضح المري أن نسبة قليلة جداً من فنادق دبي يصل معدل الأشغال الإشغال فيها حالياً إلى 70% وهو ما يؤكد أهمية هذا القرار على القطاع، خاصة أنه ترتفع المخالفات مع ارتفاع نسبة الأشغال. وأضاف أنه مع تطبيق 4 امتار تباعد اجتماعي بين الأشخاص في أماكن الفعاليات المغلقة وفق الاجراءات الأخيرة فإن هذا يعني أنها تعمل بما يعادل نسبة إشغال 50%، مؤكداً أن الدائرة تدرك الصعوبات التي تواجه المتأثرين من تبعات جائحة (كوفيد – 19) على مختلف الأصعدة، ولذلك تؤكد الدائرة أن الجميع مسؤول لتحقيق أقصى درجات الالتزام، حيث تبقى صحة وسلامة سكان دبي وزوارها على رأس الأولويات، ولاشك أن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها المساهمة في ضبط المخالفات وتحقيق الالتزام لاسيما مع ظهور بعض المخالفات والتهاون من قبل بعض الأشخاص.

تقييم مستمر

وحول استحداث إعفاءات مالية جديدة متوقعة للمتأثرين من الاجراءات الجديدة مثل الفنادق ومنظمي المعارض، أوضح المري أن دائرة السياحة والتسويق التجاري وتطبيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والقرارات الحكومية الصادرة في هذا الإطار تحرص على التنسيق مع مختلف الأطراف والجهات المعنية بالقطاع لتقييم الوضع بشكل مستمر ودراسة مختلف أشكال الدعم الممكنة للمتأثرين من الجائحة سواء من مشغلي الفنادق ومنظمي المعارض والفعاليات إلى قطاع التجزئة.

وأضاف أن تلك الجهود ساهمت في اعتماد مجموعة من الحزم الاقتصادية التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 7 مليارات درهم وأعطت دفعة قوية لقطاعي السياحة والفعاليات، سواء من خلال تمديد الإعفاء من رسوم تأجيل وإلغاء الفعاليات، وكذلك الإعفاء من رسوم الأسواق، واسترداد 50% للمنشآت الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها من رسم مبيعات الفنادق المحدد بـ 7%، ومن رسم درهم السياحة، وأيضا تمديد تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.

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