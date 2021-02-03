"البيان" ترافق مفتشي اقتصادية دبي في جولات الرقابة على مراكز التسوق

المصدر: دبي - بشار باغ

رافقت "البيان" فرق تفتيش اقتصادية دبي في جولاتها الرقابية المكثفة على مراكز التسوق للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة بما يشمل تخفيض القدرة الاستيعابية إلى 70 % الذي أقرته مؤخرا اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

ورصدت الجولة التزاما تاما في دبي مول بجميع التدابير الاحترازية بما يتضمن ارتداء الكمامات من قبل جميع الموظفين والعاملين في المركز و كذلك الزوار بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي ووضع ملصقات لتوضيح المسافة المطلوبة بين الأفراد مما يوفر بيئة تسوق آمنة تضمن صحة سلامة المجتمع.

كما أظهرت جولة أجرتها كاميرا البيان في مول الإمارات مستوى الالتزام الكامل بجميع التدابير الوقائية، وكانت شركة ماجد الفطيم قد أعلنت تخفيض القدرة الاستيعابية لجميع مراكزها في دبي إلى 70 % مع الاستمرار بتطبيق سائر الإجراءات الاحترازية الأخرى.

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