المناطق العقارية العشرة الأكثر شراء واستثماراً في دبي خلال 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

جاءت مرسى دبي في المرتبة الأولى على قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات، بحسب تقرير التصرفات الكلية للعام 2020 الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تلتها البرشاء جنوب الرابعة، الخليج التجاري، برج خليفة، حدائق الشيخ محمد بن راشد، الثنيه الخامسة، المركاض، اليلايس 2، الحبيه الرابعة، وفي المرتبة العاشرة وادي الصفا 5.

وفي قائمة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات، كانت الصدارة لجبل علي الأولى، أما المراكز التسعة الأخرى، فكانت من نصيب مرسى دبي، المركاض، نخلة جميرا، حدائق الشيخ محمد بن راشد، برج خليفة، الخليج التجاري، البرشاء جنوب الرابعة، الثنية الرابعة، وكانت العاشرة لمنطقة "اليلايس 2".

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهونات، وتوزعت المراتب التسع المتبقية على: اليلايس 2، مرسى دبي، البرشاء جنوب الرابعة، جبل علي الأولى، برج خليفة، الثنيه الخامسة، معيصم الأولى، ند الشبا الثالثة والثنيه الرابعة.

وفي تصنيف أعلى 10 مناطق من حيث قيمة الرهونات، تبرز جبل علي الأولى أولاً، وفي المرتبة الثانية نخلة جميرا، ثم تليهما: المركاض، اليلايس 2، ند حصة، حدائق الشيخ محمد بن راشد، الخليج التجاري، مرسى دبي، البرشاء جنوب الرابعة، وفي العاشرة سيح الدحل.

وأظهر سوق دبي العقاري مستوى عالياً من المرونة والجاذبية في أوساط المستثمرين المحليين والعالميين على مدار العام 2020، تمثّل بتسجيل 51,414 تصرفاً عقارياً بقيمة تجاوزت 175 مليار درهم، وذلك بحسب تقرير التصرفات الكلية للعام الماضي الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الذي تم نشره اليوم.

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