عوض الكتبي: المنصة ثقة وأمان

المصدر: دبي - البيان

قال عوض الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن تفضل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمنصة «استثمر في دبي»، يمثل تحولاً مهماً على طريق ريادة دبي ومكانتها العالمية، بوصفها المدينة الأسرع نمواً في العالم، والأكثر أماناً للمال والأعمال والاستثمارات، كما أرادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد الكتبي أن إطلاق سمو ولي عهد دبي للمنصة، هو بمثابة تعزيز مباشر لمقومات الثقة وعوامل الأمان التي يتسم بها مناخ الاستثمار في دبي، كما يمثل إضافة مهمة لحزمة التسهيلات التي توفرها دبي للمستثمرين، والتي جعلت من مدينة دبي الوجهة المفضل لكبرى المؤسسات والشركات العالمية ومتعددة الجنسيات، التي رأت في دبي كل أسباب النجاح والتفوق ونماء الاستثمارات.

وذكر أن استناد منصة «استثمر في دبي» لأحدث التقنيات والحلول الذكية، هو أمر يعكس طبيعة المدينة العالمية، صاحبة السبق – دائماً – في مجالات التقنيات والذكاء الاصطناعي والإبداع، وهو ما يتناسب وحركة رؤوس الأموال والاستثمارات السريعة التي يتميز بها العالم الآن.

وأضاف عوض الكتبي أن المنصة فتحت آفاقاً جديدة لجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى دبي، وخاصة مع توحيد وتبسيط العمليات والإجراءات المرتبطة بالأنشطة التجارية والخدمات الاستثمارية المصاحبة، إلى جانب خريطة الأعمال التي تشتمل عليها المنصة، والتي من شأنها مساعدة رجال الأعمال والمستثمرين من إعداد دراسات الجدوى، التي تكفل نجاح أعمالهم، وتساعدهم كذلك في قراءة المستقبل ومتطلباته بشكل صحيح، يدعم استثماراتهم.

واختتم عوض الكتبي، مؤكداً أن دبي هي رائدة المال والأعمال، وهي المنصة الحقيقية للاقتصاد ونماء الاستثمارات، بموقعها الجغرافي المميز في قلب العالم، وبنيتها التحتية وسياستها المرنة ومجمل التشريعات والتسهيلات، التي تكفل الأمن والأمان والنجاح لكل مستثمر.

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