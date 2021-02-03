79 فندقاً جديداً في دبي 2021

المصدر: دبي ـ عمرو عادل

تشهد دبي إطلاق 79 فندقاً جديداً بطاقة 26 ألفاً و168 غرفة العام الحالي بحسب تقرير «توب هوتيل بروجكتس» موضحاً أن سوق الفنادق المتطورة بالفعل في دبي ستنمو أكثر السنوات المقبلة لا سيما وأن هناك 153 فندقاً قيد الإنشاء حتى 2024 .

ومن المنتظر أن يكون هناك 34 فندقاً جديداً في 2022 تضيف 8860 غرفة إلى محفظة الإمارة، بينما تم تحديد 11 فندقاً لعام 2023 و29 فندقاً مخططاً لعام 2024، وفقاً لتقرير «توب هوتيل».

وحول توسع العلامات الفندقية في دبي، أفاد التقرير بأن فنادق «روف» تنمو بشكل كبير مع خمسة مشاريع و1481 غرفة في طور الإعداد، فيما تحتل فنادق «ميلينيوم» المرتبة الأولى من حيث عدد الغرف الجديدة مع وجود 1715 غرفة موزعة على 4 فنادق.

علاوة على ذلك، ستعزز فنادق ومنتجعات «روتانا» تواجدها في دبي من خلال تقديم 4 فنادق جديدة و1551غرفة. وستضيف فنادق ومنتجعات هوليداي إن وفنادق ومنتجعات جميرا أيضاً 4 فنادق إلى جانب الموجودة حالياً مع 1372 و952 غرفة على التوالي.وسيدخل منتجع «بيلاجيو - ذا آيلاند» على شاطئ جميرا، سيدخل الخدمة الربع الثالث 2022 مع 500 غرفة فاخرة.

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