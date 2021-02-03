سباحة على ارتفاع 210 أمتار قريباً في نخلة جميرا

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

تقترب شركة «نخيل» للتطوير العقاري من إنجاز عمليات بناء حوض سباحة «إنفينيتي» تبلغ مساحته 775 متراً مربعاً، والذي سيصبح عند افتتاحه خلال العام الجاري الأعلى في الشرق الأوسط، وثاني أعلى حمام سباحة مفتوح في العالم.

يتسع المسبح لـ93 ألف لتر من المياه ويقع على ارتفاع 210 أمتار متوجاً قمة صرح «ذا بالم تاور»، المكون من 52 طابقاً ويشمل فندقاً فاخراً ومجمعاً سكنياً، باستثمارات إجمالية بلغت 1.2 مليار درهم. ويقع المسبح في الطابق 50 وسيضم الطابق الـ51 مطعماً فاخراً، أما أعلى طابق في البرج وهو الطابق 52، فسيضم منصة لمشاهدة المناظر الخلابة لنخلة جميرا.

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