699 حساباً جديداً في سوق دبي خلال يناير بنمو 6.9 %

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي 699 حساباً جديداً خلال يناير الماضي، بنمو 6.9% مقارنة بنحو 654 حساباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

واستحوذت «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات بواقع 115 حساباً ثم «بي اتش مباشر» 95 حساباً، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» نحو 59 حساباً، يليه «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» نحو 52 حساباً و«الرمز كابيتال» 43 حساباً.

وجاءت «المجموعة المالية هيرميس» سادساً بعدد 38 حساباً، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» 29 حساباً ثم «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» 29 حساباً و«الأنصاري للخدمات المالية» 27 حساباً و24 حساباً لــ«أبوظبي الأول للأوراق المالية» و24 حساباً «الدولية للأوراق المالية» و21 حساباً لكل من «مينا كورب للخدمات المالية» و«الضمان للأوراق المالية».

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها 29 شركة أكثر من 177.8 ألف صفقة الشهر الماضي بعد التداول على 11.15 مليار سهم بقيمة 14.4 مليار درهم في مقابل 96.8 ألف صفقة عبر تداول 5.8 مليارات سهم بقيمة 7.9 مليارات درهم في نفس الفترة من 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز