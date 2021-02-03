2.6 مليون مقعد مجدول عبر مطارات الإمارات في يناير

المصدر: دبي - عمرو عادل

ارتفع حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، في يناير الماضي 3.2% على أساس شهري. وأظهرت بيانات مؤسسة «أوه إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة زاد من 2.5 مليون مقعد في ديسمبر إلى 2.571 مليون مقعد الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020.

وارتفع حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الدولة من أول فبراير الجاري، ومدة أسبوع ارتفع 4.8% بما يعادل 27 ألفاً و735 مقعداً إلى 602 ألف و841 مقعداً مقابل 575 ألفاً و106 مقاعد في الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، تستحوذ السوق الإماراتية على 27% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة والبالغة 2.234 مليون مقعد.

وحافظ سوق الإمارات على المرتبة الثانية كأكبر سوق للرحلات الجوية من حيث عدد المقاعد الدولية، حيث جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بنحو 1.15 مليون مقعد فيما جاءت فرنسا في المرتبة الثالثة بـ347.9 ألف مقعد، ثم ألمانيا بـ305.5 آلاف مقعد، ثم المملكة المتحدة بـ267 ألف مقعد.

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