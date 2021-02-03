جمارك دبي تطلق مبادرة «سلامتكم تهمنا»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت جمارك دبي مبادرة «سلامتكم تُهمنا» بهدف توعية عملاء جمارك مع أفراد المجتمع، وذلك للحد من انتشار جائحة «كوفيد 19»، حيث جاءت فكرة المبادرة من الموظفة زهرة حسين، ضابط تخليص جمركي من إدارة المراكز الجمركية البحرية، وتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية خلال الفترة الماضية موجهة لعملاء جمارك دبي، ولأفراد المجتمع، تطوعاً منها وبدعم من عائلتها.

وتمثلت المبادرات التي نفذتها زهرة حسين، في توزيع الاحتياجات الضرورية من الأدوات الوقائية على عملاء شركات التخليص الجمركي مع التوعية بأهمية التطعيم وفائدته في الحد من انتشار الفيروس.

وأيضاً بعد عودة فتح المساجد والمصليات ودور العبادة في جميع أنحاء الإمارات، بادرت زهرة حسين بتنفيذ مبادرة تثقيفية إرشادية لأفراد المجتمع، حيث وزعت بعض النشرات على المصلين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية ومبدأ التباعد الاجتماعي والجسدي، وتوضيح أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المسجد، عن طريق لبس الكمامات والتباعد الجسدي بين المصلين وتعقيم الأيدي قبل الدخول والخروج من المسجد واستخدام سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلِ أو السجادة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، منعاً لانتشار الفيروس بين المصلين والالتزام بقوانين وإجراءات الدولة في هذا المجال، مع توزيع الأدوات التي تساعد على منع انتشار الفيروس.

كما شملت المبادرة ورشاً للأطفال في الحضانة لتدريبهم على استخدام أدوات الوقاية الصحية والحماية من الفيروس.

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