«آيرينا» تنشر حلول الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

وقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ومركز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة «SADC» في جنوب أفريقيا مذكرة تفاهم لنشر وتسريع حلول الطاقة المتجددة في مدن جنوب أفريقيا.

وبحسب «آيرينا» تهدف المذكرة إلى التعاون في تطوير السياسات وبرامج بناء القدرات الإقليمية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال الطاقة إلى المنطقة.

وأكد فرانسيسكو لاكاميرا، مدير عام «آيرينا» أن جائحة «كوفيد 19» أظهرت أهمية الطاقة النظيفة المضمونة بسيطة التكلفة. وأوضح أن عصر الطاقة الجديد يجب أن يكون شاملاً وعادلاً ومنخفض الكربون إذا أردنا تحقيق التنمية المستدامة في جنوب أفريقيا أو في أي منطقة حول العالم.

وأشار إلى أن الدول الأفريقية يمكنها اغتنام الفرصة لإحداث تغيير قوي، وتحسين النتائج الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير من خلال التحرك بشكل حاسم والتحول في مجال الطاقة، مؤكداً أن مذكرة التفاهم سوف تعزز التقدم الإقليمي في الطاقة المتجددة.

برامج مشتركة

وأكد كوداكواشي ندلوكولا، المدير التنفيذي لمركز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جنوب أفريقيا، أن المركز تمكن من تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

بيئات ملائمة

وتم الاتفاق على تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة من خلال خلق بيئات أكثر ملاءمة لاستثمارات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات تقييم موارد الطاقة، والتخطيط طويل الأجل، وبحث تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وبموجب مذكرة التفاهم تعمل «آيرينا» مع مركز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جنوب أفريقيا لتسريع استثمارات الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ منتدى الاستثمار في جنوب أفريقيا بهدف الوصول إلى التمويل المستدام لمشاريع الطاقة النظيفة.

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