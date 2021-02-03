شراكة بـ3.3 مليارات درهم بين «أدنوك» و«أبوظبي للتقاعد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن توقيع وإتمام اتفاقية شراكة استثمارية عقارية مع صندوق أبوظبي للتقاعد وتمثل الصفقة ثالث شراكة لصندوق أبوظبي للتقاعد في البنية التحتية للطاقة والأصول العقارية وأكبر صفقة منفردة له مع «أدنوك» حتى الآن.

وبموجب الاتفاقية ومقابل 3.3 مليارات درهم (900 مليون دولار)، يحصل صندوق أبوظبي للتقاعد على حصة 31% في شركة أبوظبي للطاقة العقارية، التي تمتلك فيها أدنوك حصة 69% والتي تم إنشاؤها لتمتلك حصة أدنوك البالغة 51% في شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة (ADPLHC).

شراكات ذكية

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «يسعدنا توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع صندوق أبوظبي للتقاعد، حيث يعد الصندوق مستثمراً موثوقاً لمدخرات المواطنين على المدى البعيد، وتتماشى هذه الخطوة مع توجيهات القيادة الرشيدة بالسعي إلى إبرام شراكات ذكية ونوعية تحقق أقصى قيمة من أصولنا المتنوعة.

وتؤكد هذه الصفقة قدرة أدنوك على تعزيز وزيادة القيمة من أصولها العقارية والبنية التحتية الفريدة التي تمتلكها في مجال الطاقة، وفي الوقت ذاته، خلق فرص جاذبة للتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات».

وأضاف معاليه: «ساهمت الشراكة الاستراتيجية التي أبرمناها مع «أبولو» العام الماضي في تمكين أدنوك من الحصول على سيولة نقدية من أصول عقارية غير مرتبطة بأعمالها الأساسية لإعادة استثمارها في دعم وتمويل مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز. ومن خلال الهيكلية المبتكرة لهذه الشراكة، تضمن أدنوك الاحتفاظ بحق التحكم وملكية أصولها العقارية لدعم أدائها المالي وتعزيز مرونتها النقدية».

حصص ايجارات

وتم إنشاء شركة «أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة» (ADPLHC) للاستفادة من عوائد إيجار مجموعة محددة من أصول أدنوك العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاماً.

وتمتلك «أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة» حصص إيجارات طويلة الأجل في محفظة كبيرة من أصول أدنوك العقارية المتنوعة في أبوظبي.

وبعد إنجاز الصفقة تحتفظ «أبولو» والشركات التابعة لها بحصة 49% في شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة (ADPLHC).

وستحتفظ أدنوك بالملكية الكاملة وحق التحكم في المجموعة المحددة من الأصول العقارية وأصول البنى التحتية المجتمعية التابعة لها وحق التحكم وإدارة العمليات والتشغيل والصيانة.

وستتيح الشراكة الجديدة لصندوق أبوظبي للتقاعد فرصة جديدة للاستثمار في أصول عقارية ممتازة ذات عوائد منخفضة المخاطر، وتحقيق تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل. ومن المتوقع أن تحقق محفظة الأصول العقارية معدلات إشغال وإيجارات قوية.

تعاون مستمر

ومن جانبه أكد جاسم بوعتابة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في إطار استمرار التعاون المثمر مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، واستكمالاً لجهود الصندوق الرامية إلى بناء شراكات استثمارية قوية ومتنوعة محلياً وعالمياً.

وقال: نحن سعداء بتوسيع نطاق شراكتنا مع «أدنوك»، كونها من أهم الشركات الوطنية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي، ولا سيما أن الاتفاقية الجديدة تتماشى مع استراتيجية الصندوق الاستثمارية الهادفة إلى الاستثمار في محافظ متنوعة عالية الجودة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة.

وتأتي الشراكة بين "أدنوك" مع صندوق أبوظبي للتقاعد عقب إبرام أدنوك في سبتمبر 2020 اتفاقية استثمار طويلة الأمد مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة أبولو جلوبال مانجمنت «أبولو»، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم والمدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز (NYSE: APO)، للاستثمار في شريحة من محفظة أدنوك العقارية تبلغ قيمتها 20 مليار درهم (5.5 مليارات دولار).

سندات مدعومة

ومنذ إعلانها في عام 2017 عن توسيع نطاق برنامجها للشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة، دخلت أدنوك أسواق المال العالمية لأول مرة عبر إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار مدعومة بأصول خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام «أدكوب»، ونفذت بنجاح اكتتاباً عاماً على جزء من أسهم «أدنوك للتوزيع» في أول عملية إدراج لشركة تابعة لأدنوك، كما أبرمت العديد من الشراكات الاستراتيجية التجارية من خلال شركاتها في مجالات الحفر والتكرير والأسمدة وتداول السلع والمنتجات والمشتقات وغيرها.

وأنجزت أدنوك مؤخراً شراكة استراتيجية مع عدد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الرائدة في العالم للاستثمار في أصول البنية التحتية الخاصة بأنابيب نقل وتوزيع النفط والغاز.

وتأتي الاتفاقية التي تم توقيعها في إطار برنامج أدنوك الناجح لتنفيذ استثمارات مشتركة في البنية التحتية والأصول العقارية وجهودها المستمرة لتنفيذ استراتيجيتها لخلق وزيادة القيمة. وساهم تميز وجودة أصول أدنوك العقارية في تعزيز مكانتها ودورها المحوري كمحفز للاستثمار المسؤول والمستدام وخلق القيمة لدولة الإمارات وأبوظبي.

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