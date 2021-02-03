بدء التسجيل بجائزة التميز العقاري في الشارقة 2021

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة عن فتح باب التسجيل في جائزة التميز العقاري لعام 2021 في فئاتها المختلفة، وذلك بدءاً من اليوم على أن يكون آخر موعد لتقديم ملفات المشاركة يوم 25 مارس المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في فئاتها المختلفة يوم 2 يونيو المقبل.

وتضم الجائزة أربع فئات هي: فئة المكاتب العقارية، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك، وفئة أفضل شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات اتحاد الملاك.

وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: جائزة التميز العقاري جاءت لدعم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة من أجل مواصلة مسيرة التميز والإبداع، وبذل المزيد من الجهود لتحفيز هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الإمارة الباسمة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية له، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأوضح المستشار حميد العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن الجائزة تهدف إلى «تحفيز العاملين في السوق العقاري في الإمارة، ورفع مستوى التنافس بين الشركات العاملة في القطاع العقاري، وتشجيع الفئات المختلفة العاملة في القطاع على بذل المزيد من العطاء والتميز في عملها، وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتميز في جميع مجالات العمل العقاري، والقضاء على المخالفات العقارية والتقليل منها».

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