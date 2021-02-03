تكاملية الأسماء التجارية مع مناطق عجمان الحرة

المصدر: (عجمان - البيان)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مشروع تكاملية الأسماء التجارية المشتركة بين الدائرة ومناطق عجمان الحرة وذلك في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، والرامية إلى التكامل والترابط وتحقيق المنافع المتبادلة بين الجهتين، والذي ينعكس أثره على الاقتصاد المحلي للإمارة، ويضع الإمارة على خريطة التنافسية المحلية والإقليمية والدولية، كما يساهم في تحقيق الرؤى والأهداف والغايات الاستراتيجية.

وقال سعود الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري، إن المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين كل من اقتصادية عجمان والمناطق الحرة، وإن المشروع ذو أهمية قصوى للمستثمرين المشتركين بين الجهتين وخاصة أن المشروع ذو أبعاد وأهداف استراتيجية طويلة المدى تساهم في التكاملية والترابط الإلكتروني بين الجهتين.

وذكر أن المشروع هو ثمرة التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، وسعي منهما لحماية المستثمرين، من خلال توفير آلية موحدة للبحث والاستعلام على مستوى الإمارة عن الأسماء التجارية المتاحة أو المحظورة أيضاً، وتوفير خصائص وخدمات رقمية جديدة في أنظمة التراخيص الاقتصادية لدى الطرفين والذي سيساهم في تحسين جودة الخدمات الاقتصادية المقدمة، وحماية الأسماء التجارية التي تعد علامات تجارية وملكية فكرية لأصحابها، ويمنع التكرار والازدواجية بين قواعد البيانات لدى الجهتين.

وأضاف الشمري إن الربط الإلكتروني بين الأنظمة سيساهم في سرعة ودقة إنجاز العمليات والإجراءات والخدمات المشتركة بين كل من اقتصادية عجمان والمنطقة الحرة، والذي سيعود أثره على مستوى الثقة والمصداقية للمناخ الاستثماري والاقتصادي في الإمارة، ويساهم في تحقيق رؤية الدائرة الرامية إلى تحقيق اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة والابتكار ورفع معدل تنافسية الإمارة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

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