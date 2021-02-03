34.5 مليون درهم صافي أرباح «أغذية» 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

سجلت مجموعة أغذية أرباحاً صافية بقيمة 34.5 مليون درهم وإيرادات صافية بلغت 2.06 مليار درهم في 2020 بزيادة نسبتها 1.1% على العام الماضي مدفوعة بمعدلات النمو المُسجلة ضمن شرائح الأعمال الرئيسة لديها.

ووصلت مساهمة قسم الأعمال الاستهلاكية في مجموعة أغذية إلى 55% من صافي الإيرادات، في خطوة تُعزى إلى النمو في قسم أعمال توزيع عبوات المياه بسعة 5 جالونات على المنازل والمكاتب في الإمارات وأعمال قطاع المأكولات في كُلّ من الإمارات ومصر، إلى جانب عملياتها في الكويت.

وحافظت الشركة على صدارتها فئة المياه المعبأة، على الرغم من تراجع حجم الأعمال نتيجة انخفاض الاستهلاك، نظراً لتأثير أزمة كوفيد - 19 الذي أدى إلى فرض قيود على حركة السياحة. أمّا في قطاع التجزئة، فقد حافظت محفظة المياه في الشركة والمتمثلة بمياه العين والبيان وألبين على ريادتها في السوق مع استحواذها على حصتي 27 و24% من حيث الحجم والأرباح على التوالي.

وقال خليفة السويدي، رئيس مجلس الإدارة: مثّل عام 2020 نجاحاً جديداً للمجموعة، لا سيما من حيث تحقيق الأولويات وتعزيز النمو رغم التحديات. وضمن مساعيها لإضافة القيمة للمساهمين، أثبتت المجموعة مرونتها وقدرتها على الثبات أثناء محاولاتها لتجاوز تداعيات أزمة كوفيد - 19 في العام الماضي.

كما قمنا بتغييرات استراتيجية تمثلت بتعيينات جديدة لأعضاء مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي وطاقم إدارة عليا، إلى جانب توقيع اتفاقية توزيع مع شركة فوس فضلاً عن التطور الذي أحرزناه في الاستحواذ على شركة الفوعة ومخبز وحلويات الفيصل في الكويت.

وقال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: حافظت أغذية على زخم نموها في 2020، عن طريق الاستثمار في جهود تلبية متطلبات المستهلكين برغم البيئة الحافلة بالتحديات. وسجلت المجموعة أداء قوياً في قطاعات المأكولات وتوزيع عبوات المياه بسعة 5 جالونات على المنازل والمكاتب.

وواصلت مجموعة أغذية نجاحها من خلال تحسين هوامش الأرباح المسجلة بقسم الأعمال الزراعية، ولا سيما أعمال الدقيق والتي تجاوزت التوقعات محققة نمواً قوياً على صعيد المبيعات المحلية والإقليمية. وبلغت قيمة إجمالي الأصول 3.1 مليارات درهم حتى 31 ديسمبر 2020، بينما وصل إجمالي حقوق المساهمين فيها إلى 1.9 مليار.

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