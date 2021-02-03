شراء أجنبي يضيف للأسهم 10.7 مليارات مكاسب

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 10.7 مليارات درهم مدعومة بشكل رئيسي بعمليات شراء أجنبية لاقتناص الفرص بالتزامن مع موسم النتائج والتوزيعات السنوية.

وارتفع سوق دبي 1.02% إلى 2724.13 نقطة مع نمو أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل والسلع والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.12% عند 5698.14 نقطة مدعوماً بمكاسب البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

ولامست السيولة المليار درهم مع بلوغها 994.8 مليون درهم منها 261.6 مليوناً في دبي، و733.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 474.9 مليون سهم، موزعة بواقع 163 مليوناً في دبي و311.9 مليوناً بأبوظبي، وذلك عبر تنفيذ 7872 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.37% مع نمو «إعمار العقارية» 2.07% و«إعمار للتطوير» 0.33% و«الاتحاد العقارية» 0.35% و«ديار» 0.34% و«داماك» 2.2% فيما انخفض «إعمار مولز» 0.54%، وزاد قطاع البنوك 1% مدفوعاً بصعود «دبي الإسلامي» 0.59% و«الإمارات دبي الوطني» 1.7%.

ونما قطاع النقل 0.7% بعد صعود «العربية للطيران» 1.57% و«أرامكس» 0.22% فيما انخفض «الخليج للملاحة» 2.09%، وصعد قطاع الاستثمار 0.44% بعد نمو «دبي للاستثمار» 0.61% و«شعاع كابيتال» 0.27% فيما استقر «سوق دبي المالي».

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 70.13 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 34.84 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 29 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.87%، فيما كان «الاستثمارات المالية الدولية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 14.79 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 1.15% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.21% و«أبوظبي التجاري» 1.86% و«أبوظبي الإسلامي» 0.4%، وزاد قطاع العقار 4.79% مدفوعاً بمكاسب «الدار» 5% و«رأس الخيمة العقارية» 0.86%، وصعد قطاع الاتصالات 0.5% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الاستثمار 0.5% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.09% و«الواحة كابيتال» 4.39% و«إشراق» 2.8%، فيما نما قطاع الطاقة 0.84% على وقع مكاسب «دانة غاز» 1.29% و«طاقة» 1.38% و«أدنوك للتوزيع» 0.52%.

وتزعم «الدار العقارية» التداولات مستقطباً 243.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 107.7 ملايين درهم، تلاه «العالمية القابضة» 71 مليون درهم، وحقق «منازل العقارية» أكبر ارتفاع بنسبة 8.51%، فيما كان «الشارقة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.63%. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 23.9 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 31 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 45.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 30.7 مليون درهم، ونحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 45.2 مليون درهم.

إفصاحات

* يعقد مصرف الإمارات الإسلامي، اجتماع الجمعية العمومية في 24 فبراير لمناقشة البيانات المالية لعام 2020. كما يتم بحث مقترح مجلس الإدارة فيما يخص الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، والذي يتضمن القيام بتحديثات على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بمبلغ 2.5 مليار دولار، علاوة على تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ أقصاه 2.5 مليار دولار.

* يعقد مجلس إدارة بنك دبي التجاري اجتماعاً 10 فبراير، لمناقشة البيانات المالية في 2020، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للبنك.

* ارتفعت أرباح «إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية» إلى 25.1 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 14 مليون درهم في 2019. وزادت الإيرادات إلى 87.7 مليون درهم.

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