عمومية «الإمارات دبي الوطني» 24 فبراير

المصدر: (دبي - البيان )

يعقد بنك الإمارات دبي الوطني اجتماع الجمعية العمومية الأربعاء 24 فبراير، لمناقشة اعتماد البيانات المالية لعام 2020، ومقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40%، بما يعادل 0.4 درهم للسهم من رأس المال عن عام 2020.

وقال البنك في إفصاح إلى سوق دبي المالي، إن الجمعية ستناقش أيضاً تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليتوافق مع تعديلات قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015. وأضاف أن الجمعية ستنظر في مقترح مجلس الإدارة في ما يخص السندات المالية غير قابلة للتحويل إلى أسهم، التي سيتم إصدارها من قبله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وأوضح البنك أن مقترح مجلس الإدارة يتضمن القيام بأي تحديثات على البرامج الحالية والتي تم الموافقة عليها في عام 2016 و2017 و2018 و2019 و2020، التي بموجبها يقوم البنك بإصدار السندات من وقت لآخر.

كما يتضمن المقترح تأسيس أي برنامج تمويل بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى البرامج الحالية، والقيام بأي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة، إلى جانب إصدار أدوات الدين بمبلغ 10 مليارات دولار، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية، التي يفوضها مجلس الإدارة، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على القرار، علاوة على إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز