11 ملياراً حصة 10 شركات وساطة من تداولات سوق دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 29 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 77.1% أو ما يعادل 11.1 مليار درهم من إجمالي تعاملات الشركات في يناير الماضي البالغة نحو 14.4 مليار درهم.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة، حيث بلغت حصتها نحو 1.76 مليار درهم، ما يعادل 12.23%، وجاءت «بي اتش مباشر للخدمات المالية» في المرتبة الثانية بنحو 1.72 مليار درهم بنسبة 11.95% من إجمالي قيم التداول في السوق.

وحلت في المركز الثالث «الرمز كابيتال» بنحو 1.53 مليار درهم وبنسبة 10.63%، تلتها «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 1.27 مليار درهم بنسبة 8.87%، ثم «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 1.22 مليار درهم بنسبة 8.51%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 1.12 مليار درهم بنسبة 7.78%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بحصة 822.9 مليون درهم بنسبة 5.71% تلاها «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 652.13 مليون درهم بنسبة 4.53%.

وفى المركز التاسع جاءت شركة «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 576.6 مليون درهم بنسبة 4%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 413 مليون درهم بنسبة 2.87%، ثم «المشرق للأوراق المالية» بنحو 328.26 مليون درهم بنسبة 2.28%، يتبعها «سيكو للوساطة المالية» بنحو 290.9 مليون درهم أو ما يعادل 2.02%، ثم «إتش إي بس سي الشرق الأوسط» بحصة 1.91% تعادل 274.5 مليون درهم.

ووصلت حصة «مركز الساحل للأسهم» لنحو 1.37% بقيمة 197.5 مليون درهم، ثم «دبي التجاري للخدمات المالية» بحصة 1.19% تعادل 170.6 مليون درهم، تلاها «ار ام زد ام» بنحو 0.82% أو 118.4 مليون درهم، ثم «شروق للأسهم والسندات» بنحو 110.7 ملايين درهم أو 0.77%، ثم «البروج للأوراق المالية» بنحو 0.54% أو 77.2 مليون درهم، و«مركز الوثبة للأسهم والسندات» بحصة 0.49% تعادل 70.38 مليون درهم، و«الدار للأسهم والسندات» بحصة 0.45% أو 64.8 مليون درهم، ثم «بي اتش ام ام» بحصة 0.29% و«ورلد انفستمنتس جروب» بنحو 0.25% و«جلوبال لتداول الأسهم والسندات» 0.02%.

حصص

بلغت حصة شركة «الضمان للأوراق المالية» نحو 1.87% تعادل 269.9 مليون درهم، ثم «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 262.6 مليون درهم بحصة 1.82% و«دار التمويل» بنسبة 1.79% تعادل 258.13 مليون درهم، يتبعها «الأنصاري للخدمات المالية» بحصة 1.77% أو 255.3 مليون درهم، و«الدولية للأوراق المالية» بنحو 1.77% أو ما يعادل 254.8 مليون درهم و«الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بحصة 1.5%، تعادل 215.5 مليون درهم.

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