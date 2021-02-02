أحمد مصبح: دبي تتقدم بسرعة إلى الريادة العالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن دبي تتقدم بخطى متسارعة نحو توحيد منصاتها لتقديم الخدمات الحكومية وإنجاز المعاملات التي تمكّن التجار ورجال الأعمال والشركات من استكمال كل المتطلبات لانطلاق أعمالهم وتوسعها بيسر وسهولة ودون أية عقبات تعترضهم أو تؤخر إنجازهم لهذه الأعمال.

ويأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لنافذة رقمية موحّدة تضم 2000 نشاط تجاري وتوحد العمليات وتنجز كل المعاملات في دبي، لترسخ جهود الإمارة على صعيد تطوير بيئة العمل والاستثمار لتقديم المزيد من القيمة المضافة للتجارة والاستثمار في دبي التي تحقق الريادة الإقليمية وتتقدم بسرعة إلى الريادة العالمية في مجال التنافسية الاقتصادية والقدرة على جذب الاستثمارات الجديدة باستمرار لتقدم نموذجاً عالمياً تقتدي به كل الدول لكيفية تحويل الأزمات والتحديات كأزمة جائحة «كوفيد 19» إلى فرص وإنجازات بالعمل المثابر والرؤية المستشرفة للمستقبل بأعلى مستويات بقدرة الاقتصاد الوطني على أفضل مستويات الأداء مهما عظمت التحديات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز