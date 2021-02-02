كبار المسؤولين: "استثمر في دبي" تؤكد التزام القيادة بتحفيز النمو الاقتصادي

المصدر: البيان الإلكتروني

رحَّب عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمنصة "استثمر في دبي" المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، مؤكدين أهمية هذه الخطوة لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار وجعلها الخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً.

وفي هذه المناسبة أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن إطلاق المنصة يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى مواصلة العمل على توجيه الجهود لتعزيز تنافسية الإمارة لتصبح الأسهل والأفضل في العالم في استقطاب الاستثمارات وتأسيس الأعمال، مشيراً معاليه أن المنصة ستسهم في تسهيل وتبسيط رحلة المستثمرين ورواد الأعمال، مثمناً دعم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وجهود فرق العمل في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المشاركة في تطوير المنصة، وروح الفريق الواحد التي أبدوها خلال العمل لتنفيذ المشروع في وقت قياسي.

وقال معاليه: "تعمل حكومة دبي وفق نهج تكاملي ومترابط، للخروج بمبادرات نوعية تدفع التوجهات الحكومية وتعزز من تنافسية الإمارة، ونعمل على ضمان تناغم العمل الحكومي وتكامله بما يدفع باتجاه تحقيق المستهدفات التي حددتها القيادة الرشيدة، والتي من شأنها دعم الجهود المبذولة لتسهيل تأسيس الأعمال بشكل يواكب بيئة دبي العالمية وديناميكيتها الفريدة".

تعزيز الاستدامة

أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن إطلاق منصة "استثمر في دبي"، يسهم في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توفير بيئة مشجعة للاستثمار في المشاريع التنموية في إمارة دبي.

وقال الطاير: تعد المنصة خطوة مهمة للترويج للفرص والمشاريع الاستثمارية والتجارية على المستوين المحلي والعالمي، وتعزيز تنافسية دبي في استقطاب الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك تعزيز الاستدامة المالية، وفتح آفاق الاستثمار والنمو والتنمية، مشيراً إلى أن المنصة تتيح للمستثمرين إنجاز كل الإجراءات الحكومية ومتطلبات الاستثمار في إمارة دبي في مكان واحد، كما تتضمن معلومات مفصلة وجاذبة ذات صلة بالفرص الاستثمارية في الإمارة.

وأضاف: تنفرد إمارة دبي بالعديد من المميزات التي تجعلها الخيار المفضل عالمياً في الاستثمار، وأهمها الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يشكل حلقة وصل بين الشرق والغرب، ويتيح للمستثمرين الوصول إلى أهم وأكبر الأسواق العالمية الناشئة الموجودة، إضافة إلى امتلاك دبي بنية تحتية متكاملة من المطارات وشبكات الطرق والمواصلات والاتصالات والكهرباء والمرافق التجارية والسياحية، تعد الأكثر تطورا في العالم، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال ووجود خيارات متنوعة ومتكاملة للأعمال التجارية، كما توفر حكومة دبي بيئة ومناخا استثماريين يشجعان القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وأكد معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، دعم هيئة الطرق والمواصلات، جهود القائمين على منصة: "استثمر في دبي"، التي انتهت من ربط جميع الجهات الحكومية التي تشترط حصول موافقات لفتح رخصة جديدة للاستثمار في إمارة دبي، وشاركت الهيئة في ورش العمل التي عقدها المجلس التنفيذي والجهات الحكومية، وحصر جميع أنشطة النقل والتأجير المؤتمتة التابعة للهيئة، البالغ عددها 65 نشاطاً، إضافة إلى عقود التعهيد، وعددها خمسة عقود بإجمالي 70 نشاطا، ويقدر عدد الشركات التي تمارس أنشطة النقل والتأجير حوالي 11,500 شركه، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في تطوير رحلة المتعامل وتقليل الإجراءات الحالية لخطوة واحدة من خلال المنصة.

ومن جانبه قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي:" يعكس إطلاق منصة "استثمر في دبي" مضي الإمارة قدماً وبخطوات مدروسة لتتحول إلى المدينة الأذكى في العالم، وأن تكون مركزاً لأفضل المبادرات المستقبلية العالمية وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبإشراف من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح القمزي أن دبي تستحوذ على اهتمام شريحة واسعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، كما شهدت السنوات الماضية توافد كبريات الشركات العالمية التي تتخذ من إمارة دبي مقراً إقليمياً وعالمياً لمزاولة أعمالها، ومن هنا جاء إطلاق منصة استثمر في دبي لتقديم تجربة استثنائية متميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، ومساعدتهم في إطلاق مشاريعهم وأعمالهم وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية وتقديمها بطريقة سلسة من خلال منصة واحدة متكاملة حيث تتميز بيئة الاستثمار المتطورة في إمارة دبي بتنوع الفرص الجديدة والمتميزة التي تقدمها لمواكبة احتياجات الحاضر وتحقيق الريادة العالمية كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة، الأمر الذي يعزز إنتاجية وتنافسية وعوائد مشروعات الاستثمار بالإمارة ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات على وجه العموم وإمارة ودبي على وجه الخصوص.

وأضاف: "سنواصل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة تنافسية صحية وآمنة، وذلك عبر تطوير الأطر الملائمة، وتطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها، ومواكبة كل جديد لتلبية متطلبات رجال الأعمال للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة لمزاولة الأعمال، وترسيخها على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية والإقليمية، وذلك بالتعاون المستمر مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية والشراكة مع القطاع الخاص".

نقلة نوعية

وقال سعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "تحرص بلدية دبي دائماً على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ المكانة المتفردة التي تحتلها دبي في مجال الاستثمار، وذلك من خلالها تقديم الدائرة لمختلف الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، مما ينعكس إيجاباً على توفير بيئة استثمارية جاذبة واستثنائية، تسهم بدورها في تعزيز التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وتمكين المستثمرين وتشجيعهم على مزاولة مختلف الأنشطة بكل مرونة وفاعلية".

وأضاف: "وجود منصة معنية بالبيئة الاستثمارية في دبي يضمن تحقيق نقلة نوعية كبرى في مجال الاستثمار، مما يوفر على المستثمرين الوقت والجهد في انجاز كافة معاملاتهم بشكل سلس، الأمر الذي يدعم جهود بلدية دبي وكافة الجهات الحكومية في الإمارة نحو دعم الاستثمار والمستثمرين، لتكون دبي محطة أساسية لكل مستثمر حول العالم، يجد من خلالها البيئة الخصبة التي توفر كل سبل الدعم لتحقيق التطلعات والأهداف الاستثمارية".

وأشار سعادته: "أثبتت المنصات الإلكترونية في حكومة دبي فاعليتها في تلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات في جميع المجالات، خاصة في الظروف الحالية التي جعلت من التطور التقني الذي تتميز به الخدمات الحكومية الأداة الأمثل لاستمرارية تقديم هذه الخدمات على أكمل وجه، حيث أن وجود منصة إلكترونية واحدة لتلبية متطلبات المستثمرين سيعزز من مركزية تقديم الخدمات المتنوعة لهم، وذلك من خلال ضمان سهولة وصول المعاملات إلى الجهات المعنية، الأمر الذي يزيد من الرشاقة المؤسسية في تلبية احتياجات البيئة الاستثمارية".

رؤية استراتيجية

وقال سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لقد أثبتت دولة الإمارات بوجه عام وإمارة دبي على وجه الخصوص نجاحها في تعزيز مكانتها على الخارطة التنافسية وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات الأجنبية، بفضل جهود قيادتنا الرشيدة التي تعمل وفق رؤية استراتيجية استشرافية نحو تحقيق اقتصاد مستدام من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات مهما كان حجمها، وإيجاد حلول مبتكرة لضمان تحسين جودة حياة المجتمع وتحقيق السعادة والرخاء للجميع، وهذا ما اتضح خلال جائحة كوفيد 19. حيث تمكنت دولة الإمارات من استقطاب العديد من المستثمرين ورواد الأعمال للعيش والعمل والاستثمار فيها، لما تتمتع به من مقومات متنوعة.

وأشار اللواء محمد المري إلى أن إمارة دبي تزخر بالعديد من مقومات الجذب وبنية تحتية لوجستية جعلتها نموذجاً متفرداً في مختلف المجالات والوجهة الأولى للاستثمار. حيث ساهمت الحوافز المتتالية التي توفرها إمارة دبي لدعم المبتكرين والمستثمرين في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم وتنمية أعمالهم في الإمارة، مما ساهم في تحقيق عوائد إيجابية اقتصادية على الدولة. لافتاً أن منصة " استثمر في دبي" الرقمية ستكون بمثابة فرصة أمام المستثمرين وشركات الاستثمار من مختلف أنحاء العالم للحصول على كافة أشكال الدعم والتسهيلات التي تضمن لهم البدء بمشاريعهم التجارية ابتدأً من إصدار التراخيص التجارية وصولاً إلى الخدمات الأخرى التي توفرها الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة. حيث ستوفر إقامة دبي عبر المنصة خدمات إصدار بطاقة المنشأة وإصدار إذن دخول للمستثمر مع تثبيت الإقامة.

وأكد اللواء المري إن إقامة دبي تواصل عملها بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين، تجسيداً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الرامية إلى ترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق الواحد في حكومة دبي للارتقاء بالخدمات الحكومية.

وجهة عالمية

قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة": "في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمكنت دبي على مدار السنوات الماضية من ترسيخ مكانتها لتصبح واحدة من أهم الوجهات العالمية الرائدة في مجال الأعمال والمعرفة والابتكار إضافةً الى كونها بيئة جاذبة للاستثمارات والموهوبين في شتى المجالات. كما وتستمر دبي في استقطاب الكوادر والنخب والأشخاص من مختلف الجنسيات وخاصة بعد مجموعة من المبادرات التي أطلقتها مؤخراً سواء للعمل أو الإقامة فيها، وذلك لقدرتها على توفير كافة الخدمات والتسهيلات لهم ولعائلاتهم، ولما تتمتع به من بنية تحتية متطورة توفر بيئة مثالية لممارسة الأعمال براحة تامة، وفي ذات الوقت العيش بأسلوب حياة عصري، وهو ما يشعرهم بأنهم في وطنهم الثاني ويتيح المجال أمام المستثمرين وشركات الأعمال وإدارة الأصول للنمو والتطور.

وأضاف سعادته قائلا: "تتضمن هذه المنصة العديد من المعلومات المفيدة والخدمات، التي تجعل من رحلة المستثمرين في دبي سهلة وميسرة وممتعة وتوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد".

ريادة

وأكد سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن إطلاق منصة "استثمر في دبي" يأتي في وقت أثبتت فيه إمارة دبي ريادة نموذجها الاقتصادي وكفاءة بيئة أعمالها، ومرونتها في دعم استمرارية واستدامة الأعمال، مؤكداً أن المنصة الجديدة تعكس التزام القيادة الرشيدة في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحفيز النمو الاقتصادي ودعم قطاع الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسيته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت بوعميم إلى أن دبي عودت العالم على المبادرات الاستثنائية التي تعزز بيئة الاستثمار وتدعم القطاع الخاص، وتُوَطِّد شراكته مع القطاع العام، مشيراً إلى أن المنصة الرقمية "استثمر في دبي" تظهر قدرة الإمارة على التكيف مع المتغيرات العالمية، فهي منصة شاملة تساعد المستثمرين على الحصول على كافة البيانات والاشتراطات الحكومية لبدء الأعمال دون مراجعة أي مركز خدمة حكومية، بما يتوافق مع توجهات الحكومة على تبسيط رحلة المستثمر، وتُعَزِّز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي على الابتكار والإبداع لخدمة مصالح المستثمرين، وتسهيل ممارستهم للأعمال.

وأضاف مدير عام غرفة دبي أن الإمارة تمضي قدماً في جهودها لترسيخ التحول الذكي ركيزةً أساسية في صناعة المستقبل، معتبراً أن المنصة توفر الوقت والجهد، وتعزز كفاءة الخدمات الحكومية وجودتها، حيث تشكل المنصة الجديدة عنواناً إضافياً من عناوين جاذبية دبي وتميزها عالمياً في مجال ممارسة الأعمال.

من جانبه، أكد يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، أن مشروع منصة "استثمر في دبي" يواكب الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لإمارة دبي، بأهمية توظيف التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة في المدينة بما فيها الجانب الاقتصادي، بشكل يعزز نمو اقتصاد الإمارة وتنويع مصادره وتوسيع قدرته على جذب واستقطاب الاستثمار الأجنبي، من خلال الاستفادة الكاملة من منظومة التحول الرقمي، وبنيتها التحتية القوية التي أسستها دبي منذ عقود. وأضاف: " إن شراكة دبي الذكية مع كافة الجهات الحكومية في الإمارة نحو تحقيق هدفنا الأسمى لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، هو حجر الأساس لنجاح جميع مشاريع ومبادرات التحول الرقمي في تحقيق أهدافها، ونحن نرى اليوم نتائج هذه الشراكة على أرض الواقع وبشكل يومي تلمسه جميع الفئات بمدينتنا بما فيها فئة المستثمرين، الذين تفتح لهم دبي آفاقاً واسعة بشكل مستمر، انطلاقاً من طموحاتها الكبيرة التي لا تعرف المستحيل، ومع مسارات التطور التكنولوجي الكبير والشامل في مدينة دبي الذكية، كان لابد من وجود قناة موحدة ومصممة خصيصاً للمستثمرين، تلائم احتياجاتهم وتقدم لهم جميع الخدمات والإجراءات الخاصة بهم بأسلوب عصري وسهل وسريع، يوفر لهم الوقت والجهد، من خلال التسهيلات التي ستقدمها منصة " استمر في دبي" والتي تشكل نقلة نوعية بمجال دعم المستثمرين، تضمن لهم البدء بممارسة الأعمال في وقت قياسي، يعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية لدبي".

بيئة آمنة

من جانبه قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي: "نستلهم من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق الريادة العالمية لدبي، وتعزيز "لبيئة الاستثمارية المشجعة على نمو الاعمال ونجاحها، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وإسعاد المجتمع والفرد، من خلال تحويل أهدافنا الطموحة للحاضر والمستقبل الى مشاريع واقعية وعرض أفضل المبادرات والمشاريع المتجددة ، وفق معايير التنافسية العالمية، إضافة الى ابتكار أفضل الحلول والمعالجات للتحديات المحتملة في المستقبل لتبقى دبي نقطة جذب للمستثمرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف المطروشي: "يأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمنصة "استثمر في دبي" الرقمية الموحدة الرائدة لتأسيس الأعمال، انسجاما مع نموذج دبي الذكي كوجهة عالمية لتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال للمستثمرين، وتعبيرا عن توفر البنية التحتية الاقتصادية القوية والمتنامية والبيئة الاستثمارية المتميزة والمحفزة على تحقيق فرص النجاح في ظروف التغييرات الاقتصادية المتسارعة، ومن هذا المنطلق نضع خطط وتطبيقات الدفاع المدني في مختلف القطاعات لضمان تسهيل إجراءات الخدمات المقدمة للمستثمرين، كشريك أساسي مع الجهات الحكومية والخاصة ومع هيئات المجتمع، في استدامة النهضة التنموية الحضارية الشاملة. فالمشاريع الاقتصادية الاستراتيجية والخدمات المجتمعية المتكاملة، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمال والاعمال وللأفكار الجديدة وغيرها، تحتاج الى بيئة السلامة في جميع المواقع وفي مختلف الأوقات والظروف، لهذا فإن الدفاع المدني يتسابق مع الزمن في توفير البنية الأساسية الآمنة التي تجذب المستثمرين وتنهض بها إبداعات رواد الاعمال وتنطلق فيها مبادرات المجددين، وتتحقق فيها الخطط الطموحة.

ومن بين تلك المقومات الرئيسية المستدامة للسلامة مشروع السلامة الإلكترونية للمنشآت والمباني من خلال التحكم والسيطرة الذكية على تلك المواقع لأغراض تأمين السلامة والنافذة الرقمية الموحدة للخدمات التي تقدم للمستثمرين ورجال المال والاعمال والمطورين، بجودة وسهولة وسرعة بالترابط مع شركائنا في القطاع الحكومي من خلال أدوات تفاعلية وتوحيد العمليات الإجرائية وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين عن بعد.

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