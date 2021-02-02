«أبوظبي الأول» يطلق سندات بـ 400 مليون استرليني

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة أن بنك أبوظبي الأول أطلق أمس سندات قيمتها 400 مليون جنيه استرليني (546.56 مليون دولار) تستحق في ديسمبر 2025 عند 98 نقطة أساس فوق سندات الخزانة البريطانية.

رتب العملية باركليز وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وتي.دي للأوراق المالية، حسبما أظهرته وثيقة أخرى من أحد البنوك المرتبة للصفقة.

وأعطى أبوظبي الأول سعراً استرشادياً أولياً في حدود 115 نقطة أساس فوق السندات البريطانية استحقاق سبتمبر 2025 وتلقى طلبات اكتتاب بنحو 850 مليون استرليني وفقاً للوثائق.

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