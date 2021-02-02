التحول الرقمي في عزيزي للتطوير العقاري يحقق وفورات كبيرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، أن برنامجها لتحويل تكنولوجيا المعلومات الذي يعد جزءاً من برنامج تحويل الأعمال الرقمية، نجح في تحقيق توفير كبير بنسبة 63%، إضافة إلى خفض تكلفة تقنية المعلومات لكل موظف بنسبة تتراوح من 2,831 إلى 2,051 دولاراً.

وقال الدكتور سيد علي، رئيس قسم المعلومات في عزيزي للتطوير العقاري: رغم تحديات الوباء، لم تتوقف مسيرتنا لتحقيق هدفنا النهائي، وأطلقنا برنامج تحويل تكنولوجيا المعلومات بالتناغم مع الوضع الجديد، وكانت إنتاجية فريقنا ملحوظة خلال المراحل الأولى من الوباء، لأننا كنا على أتم استعداد للعمل من المنزل، ما ساعدنا على الأداء بتكلفة فعالة.

ونجحنا أيضاً في توقع الآثار والاحتياجات الناتجة عن الوباء والتحديات القادمة، قبل 3 أسابيع على الأقل من تطبيق الإغلاق الفعلي. وبفضل هذا الاستعداد التقني، تمكنت الشركة بأكملها من العمل بسلاسة في مختلف عملياتها، فضلاً عن إنجاز المزيد من العمل بتكاليف أقل بكثير.

وأضاف: بفضل الاتصال الفعال عبر الوسائل الافتراضية، تمكنا من تسريع عملية التخطيط وتنفيذ مشاريعنا تبعاً لذلك، كما ساعدنا أيضاً على تتبع العمليات، وضمان التأكد من إنجاز كافة عملياتنا بالتوافق مع الميزانية المحددة. ويسعدنا الإعلان أيضاً عن تحقيق متوسط عائد على الاستثمار من هذا البرنامج بنسبة 29%.

ويتكون برنامج التحويل من 6 مشاريع، بما في ذلك البنية التحتية السحابية، وآليات تعزيز الأمن السيبراني، وطرق تقييم مخاطر المعلومات، وقابلية تطوير مركز تشغيل الشبكة، وأتمتة العمليات الآلية. وصمم البرنامج بشكل عام لتحسين الأداء العام، مع التخفيف من المخاطر وتسجيل أداء أفضل بشكل عام.

ويهدف برنامج التحول الرقمي للأعمال في عزيزي إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للارتقاء بالمنتجات والخدمات للمستثمرين والمستخدمين النهائيين. ويستفيد مشترو الوحدات الآن من أوقات الاستجابة الأسرع، ومستويات الراحة المتميزة، والعائد الأعلى على الاستثمار من عقاراتهم، فضلاً عن مزايا أخرى عديدة.

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