"ماي سيارة" تنجز صفقة تمويل بقيمة 650 ألف دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اليوم "ماي سيارة" MySayara ومقرها دبي عن إتمام عملية تمويل ناجحة بمبلغ قدره 650 ألف دولار من خلال جولة تمويل لما قبل المرحلة ’أ‘، تزامناً مع تأكيد الشركة على تحقيق نمو سنوي في الإيرادات بنسبة 600%. وذكرت الشركة المتخصصة بمجال توفير الخدمات الإلكترونية المتعلّقة بصيانة السيارات. إن التمويل الجديد يستهدف توسعة نطاق عملياتها لتصل إلى أبوظبي والشارقة بالإضافة لإطلاق باقة جديدة من الخدمات، وذلك بهدف منح مالكي السيارات طرقاً ملائمة أكثر ومعقولة السعر لإدارة خدمات صيانة وتصليح مركباتهم.

وبذلك ستقوم "ماي سيارة" بطرح الباقة الكاملة من الخدمات المتوفرة عند الطلب خلال الربع الأول من 2021 وذلك لصالح العملاء في كل من أبوظبي والشارقة، وبهدف توسيع قاعدة العملاء المحتمَلين بشكل كبير بالإضافة لمنح مستخدمي التطبيق مرونة عالية تتمثّل بإمكانية صيانة مركباتهم في مختلف أنحاء الإمارات. وفي الوقت ذاته، من المقرَّر إطلاق باقة الصيانة الإلكترونية الجديدة من "ماي سيارة" في الربع الثاني من سنة 2021، وقد جرى تصميمها لجعل حياة العملاء أسهل عبر منحهم العديد من المزايا التي تشمل خدمة الاستلام والتوصيل للمركبات، التنظيف في مكان تواجد العميل، توفير عمليات الصيانة الدورية وتقديم خدمة المساعدة على الطريق.

وقال تشيرنج تشاندران، المؤسِّس الشريك والمدير التنفيذي في "ماي سيارة": "منذ بدء جائحة ’كوفيد – 19" وما نتج عنها من إغلاق عام وتباعد اجتماعي والتأثيرات المرافقة لكل هذا، أصبح مالكو السيارات يبحثون عن طرق أكثر أماناً للحفاظ على سياراتهم بحالة جيدة دون الحاجة لترك منازلهم. وفي ظل الزيادة الحاصلة بتوجّه العملاء للإبقاء على سياراتهم الحالية عوضاً عن استبدالها بأخرى، فإن الحفاظ عليها بأفضل حالة أصبح أمراً يحظى بأهمية أكثر من السابق. ولقد ساعدتنا هذه الظروف المتغيّرة في السوق على تسجيل نمو سنوي في إيراداتنا بلغت نسبته 600%، وبالتالي جرى تصميم باقات الصيانة الجديدة كي تتوافق مع هذه التوجّهات الجديدة التي يشهدها السوق".

من جهته، قال أنصار لطيف، المؤسِّس الشريك والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في "ماي سيارة": "من المتوقَّع أن يشهد سوق خدمات ما بعد البيع في الإمارات المزيد من النمو، لذا نصمِّم على لعب دور أساسي في هذا المجال مع التخطيط للتوسّع إلى خارج دبي وباقي أنحاء الإمارات، ومن بعدها المملكة العربية السعودية. فنحن نريد منح مالكي السيارات في المنطقة تجربة مختلفة لما بعد البيع تتميّز بكونها سلسة مثل القيام بتحديث الهاتف الذكي مثلاً. فالعملاء يبحثون دوماً عن أعلى مستويات الملاءمة، وفي الواقع تعاني النماذج التقليدية للخدمة والصيانة في تلبية هذه الاحتياجات، لذلك نحن هنا لإحداث تغيير في السوق وتبديل التجربة المرتبطة بملكية السيارة."

ويوفر تطبيق "ماي سيارة" حالياً العديد من الخدمات بدءً من غسيل وتنظيف السيارات بدون ماء في مكان تواجد العميل وصولاً إلى خدمات الاستلام والتوصيل والتشخيص والتصليح. ولقد شهدت الشركة نمواً سريعاً منذ إطلاقها في 2019 حينما طرحت أول تطبيق إلكتروني لصيانة السيارات في الشرق الأوسط، بحيث توفر الحلول الكاملة للعناية بالسيارات عبر لمسة زر بسيطة. ومما ساعد في توسّعها السريع هو استحواذها في 2019 على SKKYN Technologies، التطبيق الإلكتروني لتوفير خدمات غسيل السيارات عند الطلب بأساليب ملائمة وصديقة للبيئة في الموقع المفضَّل للعميل. وستقوم الشركة بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول باقات الصيانة الإلكترونية من "ماي سيارة" خلال الشهور القادمة.

وقال ستيف ميان، الشريك الإداري في شريكة "كرياتيف زون" أحد أكبر المستثمرين في "ماي سيارة": "قلّما رأيت شركة ناشئة تتمتّع بمستقبل وفرص واعدة مثل "ماي سيارة" طيلة فترة عملي في مساعدة مالكي الأعمال على تأسيس شركات جديدة. ومع ظروف سوق السيارات الحالية والقدرة على التكيّف التي يتمتّع بها تشيرنج وأنصار وفريقهما، نتوقع أن تغير الشركة قواعد اللعبة بالفعل وستكسب أسواقاً جديدة في وقت قصير. ولهذا السبب اخترت شخصياً الاستثمار في "ماي سيارة" والانضمام إليهم في رحلة النمو هذه."

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