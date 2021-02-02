خالد التميمي نائباً لمحافظ المصرف المركزي

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلن مصرف الإمارات المركزي تعيين خالد محمد بالعمى التميمي نائباً للمحافظ اعتباراً من الأول من فبراير2021.

ويتمتع خالد محمد بالعمي التميمي بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً، تقلد خلالها العديد من المناصب في مؤسسات وهيئات مرموقة، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في كل من المصرف المركزي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، كما شغل منصب المدير التنفيذي لدائرة الأصول في مجلس أبوظبي للاستثمار.

ويأتي انضمام التميمي إلى المصرف المركزي في هذه الظروف الاستثنائية بما يسهم في تسريع وتيرة تحول القطاع المالي في دولة الإمارات ودفع عجلة النمو التي نصبو إليها. وسيعمل سعادته على تنفيذ رؤية المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي نحو نمو اقتصادي مستدام من خلال الإشراف والرقابة الفعالة.

وتعد هذه الخطوة ضمن سياسة الدولة في إعداد الكوادر الوطنية لتسلم الوظائف الرئيسية بما يضمن استمرارية العمل بالشكل المناسب وتحقيق الأهداف المنشودة.

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