اقتصادية دبي: رقابة مشددة على التزام مراكز التسوق بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد عبد العزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية في اقتصادية دبي أن فرق التفتيش تواصل جولاتها الرقابية المشددة على كافة مراكز التسوق العاملة في الإمارة لضمان الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ومن ضمنها تلك التي أصدرتها مؤخراً اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والتي نصت على خفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق إلى 70%.

وفي تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" أوضح التناك أن الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية مسؤولية تقع على كافة الأطراف بما فيها المنشآت التجارية والأفراد، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تهدف لحماية صحة وسلامة المجتمع ككل وتصب في مصلحة الجميع مما يساهم في توفير بيئة آمنة تساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والأعمال وتفادي الانعكاسات السلبية للجائحة على كافة الأصعدة الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار التناك إلى أن فرق اقتصادية دبي تحرص خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية على عدم التهاون مع أي مخالفات للإجراءات المتبعة خاصة وتدقق على كافة التفاصيل لضمان الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن الازدحام داخل المتاجر استحوذ على النسبة الأكبر من المخالفات خلال الفترة الماضية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المرعية حال رصد هذه الحالات، مشيراً إلى أن قرار خفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق إلى 70 % لضمان التباعد الجسدي في الأماكن المغلقة.

ولفت مدير إدارة الرقابة التجارية في اقتصادي دبي إلى أن عدد المخالفات وحالات الإغلاق للمتاجر التجارية المخالفة يعكس وجود حالات من التهاون والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية لدى عدد من المنشآت والتجار وهو أمر لا يمكن التساهل معه ويتم فوراً اتخاذ إجراءات قانونية رادعة في هذه الحالات، مشيراً إلى أن كافة الممارسات المطلوبة في هذه الظروف الحرجة باتت معروفة للجميع في ظل الحملات التوعوية المستمرة والتواصل الدائمة من قبل الدائرة وباقي الجهات الحكومية المعنية مع كافة قطاعات الأعمال للتأكيد على ضرورة الالتزام وتطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية.

وأوضح التناك من جانب آخر أن فرق التفتيش التابعة للدائرة رصدت 15045 محلاً مستوفياً للشروط والتدابير الوقائية خلال جولاتها الرقابية الشهر الماضي وهو ما يجسد ارتفاع الوعي لدى أصحاب تلك المنشآت بضرورة الالتزام لضمان استمرارية الأعمال وضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء على حد سواء، فيما قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي خلال يناير بإغلاق 14 محلاً و مخالفة 213 منشأة تجارية والتنبيه على 30 محلاً لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في مختلف مناطق الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في دبي.

ودعا التناك الجمهور والمستهلكين إلى اتخاذ زمام المبادرة والمساهمة مع الفرق الحكومية المعنية لرصد أي حالات مخالفة للتدابير الاحترازية في كافة المنشآت العاملة في دبي للمساهمة في حماية الصالح العام وضمان سلامة المجتمع ككل، وذلك من خلال الإبلاغ عن الحالات المخالفة عبر مستهلك دبي Dubai Consumer المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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