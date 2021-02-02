محمد بن راشد يطلق منصة «استثمر في دبي»

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً للمجلس التنفيذي بدبي، أطلق خلاله منصة http://invest.dubai.ae.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، إن المنصة "نافذة رقمية موحدة لـ 2000 نشاط تجاري توحد العمليات وتنجز كافة المعاملات وتربط بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية والمصرفية لبدء الأعمال بدبي.. 20 جهة 4 أشهر و80 ألف ساعة عمل.. شكراً لفريق العمل."

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز