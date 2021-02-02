اتفاقية بين «أدنوك» و«أبوظبي للتقاعد» للاستثمار في أصول عقارية بقيمة 3.3 مليار درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت " أدنوك" اليوم عن توقيع وإتمام اتفاقية شراكة استثمارية عقارية مع صندوق أبوظبي للتقاعد، وذلك للاستثمار في أصول عقارية ممتازة ذات عوائد منخفضة المخاطر لتحقيق تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل.

تمثل الصفقة التي تصل قيمتها إلى 3.3 مليار درهم، ثالث شراكة للصندوق في مجال البنية التحتية للطاقة والأصول العقارية وأكبر صفقة منفردة له مع أدنوك حتى الآن، حيث يحصل الصندوق على حصة 31% في شركة أبوظبي للطاقة العقارية، فيما تمتلك أدنوك حصة 69%

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